Sputnik Light aşısının ilk partisi Libya’ya ulaştı

Libya hükümetinin Facebook hesabı, Trablus Havalimanı'ndan canlı yayın yaparak, “Sputnik Light aşı partisi Trablus’un Mitiga Havalimanı’na geldi” ifadesine yer verdi.

Libya Ulusal Hastalıklarla Mücadele Merkezi’nin verilerine göre, ülkede 224 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edilirken 3 bin 299 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Libya’da aşı yapanların sayısı da 490 bini geçti.