Saudi Aramco verilerinin sızdırıldığını doğruladı: 50 milyon dolarlık kripto para isteniyor

Suudi Arabistan'da devlete bağlı petrol devi Saudi Aramco, şirkete ait verilerin sızdırıldığını ve hackerların bilgilerin silinmesi karşılığında 50 milyon dolar değerinde kripto para talebinde bulunduğu bilgisini doğruladı. Sızmanın ihmal sonucu gerçekleşmediğini belirten şirket, operasyonlarının etkilenmediğini açıkladı.

Dünyanın en değerli petrol şirketlerinden Aramco'nun verileri sızdırıldı ve karşılığında 50 milyon dolarlık (427.62 milyon lira) kripto para istendi.

AP, sızdırılan verilerin 1000 gigabyte'lık olduğunu ve kimler tarafından gerçekleştirildiğinin henüz belli olmadığını yazdı.

BBC'ye açıklama yapan Aramco, kendileri için çalışan bir alt yükleniciden verilerin sızdırıldığını doğrularken, karşılığında 50 milyon dolar istendiğine ilişkin bir açıklama yapmadı.

"Verilerin sızdırılmasının sistemlerimizin ihlalinden kaynaklanmadı ve operasyonlarımız etkilenmedi" denilen açıklamada, şirketin sağlam siber güvenlik korumasının sürdürüldüğü belirtildi.

Küresel petrol ve gaz endüstrisi, siber güvenliğe yatırım yapmadığı için uzun süredir eleştiriliyor. 2012 yılında Aramco'nun bilgisayar ağı Shamoon virüsü tarafından hedef alınmıştı. Mayıs ayında ise, ABD'nin en büyük petrol boru hattına siber saldırı düzenlenmiş ve şirket yeniden faaliyete geçmek için bilgisayar korsanlarına 4.4 milyon dolar fidye ödediklerini doğrulamıştı.