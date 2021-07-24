Filistin Kızılayı: İsrail güçlerinin Nablus'ta Filistinlilere müdahalesinde 320 kişi yaralandı

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Beita kasabasında kurulan yasa dışı Yahudi yerleşim birimini protesto etmek için gösteri gerçekleştirmişti. Gösteri sırasında İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler ise İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermişti. Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin müdahale etmesi sonucu 21’i gerçek, 68'i plastik mermiyle olmak üzere toplam 320 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yaralıların Nablus'taki Rafidia Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Daha önce yapılan açıklamada, Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın kameramanı Ayman el-Nuban'ın çekim yaptığı sırada İsrail askerleri tarafından plastik mermiyle yaralandığı bildirilmişti.

Filistinliler, Beita'da ve Sabih Dağı'nda İsrail yerleşim karakolu Avitar'ın yasa dışı inşa edilmesine tepki olarak 2 aydan fazla bir süredir protestolar düzenliyor.