ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği iki Katyuşa roketiyle hedef alındı

Afganistan'dan tüm askerleri çeken ABD Başkanı Joe Biden'ın Bağdat'ı teskin için yıl sonunda Irak'ta muharip görevde asker bırakmama açıklamasına rağmen, Amerikan hedeflerine roket saldırıları devam ediyor. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına iki roket atıldığı haberi geldi.

Bağdat'ta ABD Büyükelçliği'nin iki Katyuşa roketiyle hedef alındığı belirtildi. Çevredeki araçlarda hasara neden olan saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Birkaç hafta öncesinde Anbar vilayetinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu bir askeri üsse 6 Katyuşa atılmıştı.

Irak'ta ABD güçlerinin konuşlandığı tüm üsler ile ABD Büyükelçiliği uzun zamandır ve top ve roket saldırılarının hedefi oluyor.

Ocak 2020'de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Iraklı Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis'e suikast düzenlemesinin ardından, Irak meclisi, tüm ABD güçlerinin Irak'tan çekilmesini talep eden karar almıştı.

Süleymani suikastının ardından Irak'taki ABD hedeflerine saldırılar yoğunlaştı.

Irak'taki gerilimin veçhelerinden birini, İran'ın desteğiyle IŞİD'e karşı savaşta anahtar rol oynayan Iraklı Haşdi Şabi güçlerine ABD'nin saldırması ile buna Irak'taki ABD üslerine düzenlenen saldırılarla misillemede bulunulması oluşturuyor.

Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'yi ağırlarken, Irak'taki askerlerinin muharebe işlevinin yıl sonuna kadar biteceğini, ama başta askeri eğitim olmak üzere çeşitli konularda Irak devletiyle Irak topraklarındaki işbirliğinin süreceğini duyurdu.

ABD-Irak ortak açıklamasında, "Güvenlik ilişkisinin tamamen eğitim, danışmanlık, yardım ve istihbarat paylaşımı rolüne geçeceğine ve 31 Aralık 2021'e kadar Irak'ta muharebe rolüne sahip ABD gücü kalmayacağına karar verildi" denildi.