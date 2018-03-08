Çin: Rusya ile ortaklığımız dağ gibi sarsılmaz

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yıllık basın toplantısında Pekin'in Moskova ile lişkilerini şu sözlerle değerlendirdi: “Çin Rusya ile ilişkilere tamamen güveniyor, emin oluşumuzun temeli, liderlerimizin arasındaki güven ve dostluk, ilişkilerimizin daha da büyümesi için bu, temelden önemli.”
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Çin’in Rusya ile ilişkilerden emin oluşunun ayrıca ‘ikili işbirliğinin birçok alanda derinleşmesine, uluslararası konularda yapılan sıkı koordinasyona ve ülkelerin arasındaki takas hacminin arttırılmasına’ da dayandığına dikkat çeken Yi, “Rusya ve Çin’in kapsamlı stratejik ortaklığı da dağ gibi sarsılmaz ve işbirliğimizi daha iyi hale getirmek için her zaman olanak var” ifadelerini kullandı.
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