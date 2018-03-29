Ermenistan’dan Yunanistan’a destek: Türkiye Yunan askerlerini serbest bırakmalı

Ermenistan Savunma Bakanı Vigen Sarkisyan, iki Yunan askerinin Türkiye tarafından en kısa zamanda serbest bırakılması konusunda Atina’ya desteklerini ifade ettiklerini belirtti.

© Fotoğraf: DHA Türkiye sınırını geçen Yunan askerlerin tutukluluğuna itiraza ikinci ret

Sarkisyan, Yunan mevkidaşı Panos Kammenos ile ortak basın toplantısında, “İki Yunan askerinin özellikle Paskalya arifesinde Türkiye tarafından serbest bırakılması konusunda Sayın Kammenos’a desteğimizi ifade ettim. İyi niyetin sergilenmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Edirne'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türk tarafına geçtikleri için tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis için avukatlarının Sulh Ceza Hâkimliği'ne yaptığı itiraz, bugün ikinci kez kabul edilmemişti.