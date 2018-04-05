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    NATO Genel Sekereteri Jens Stoltenberg

    Stoltenberg: Yeni bir Soğuk Savaş istemiyoruz

    © REUTERS/ Chris Wattie
    Politika
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    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın agresif politikalarının bir istikrarsızlık unsuru olduğunu savunarak, "Yeni bir Soğuk Savaş ve yeni bir silah yarışı istemiyoruz" dedi.

    Rusya bayrağı
    © AFP 2018/ Vasily MAXIMOV
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    Stoltenberg, resmi temaslarda bulunmak üzere Kanada'nın başkenti Ottawa'ya gitti.

    Ziyareti, NATO'nun kuruluşunun 69. yıl dönümüne rastlayan Stoltenberg, Ottawa Üniversitesine bağlı Uluslararası Politika Çalışmaları Merkezi'nin düzenlediği konferansta değerlendirmelerde bulundu.

    NATO'nun değişen durumlara uyum sağlayabildiği için en başarılı askeri ittifak olduğunu ve Soğuk Savaş'ın tek kurşun atılmadan kazanıldığını söyleyen Stoltenberg, uluslararası gelişmelerin NATO'nun gerekliliğini ortaya koyduğuna değinerek buna Afganistan'ı örnek gösterdi.

    Stoltenberg, 2014 yılından itibaren Rusya'nın agresif bir tutum aldığınısavunarak, Kırım meselesini hatırlattı.

    IŞİD'in Irak ve Suriye'deki eylemlerinin NATO'nun güney sınırında ortaya çıktığını kaydeden Stoltenberg, bu durumun NATO üyesi Türkiye'nin güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

    Stoltenberg, Kanada dahil birçok ülkenin NATO çerçevesinde savunma harcamasını artırdığını, bunun da memnuniyet verici bir gelişme olduğunu söyledi.

    Gerilimler azaldığında savunma harcamalarının da azaldığını ancak belirsizlikler ve istikrarsızlıkların arttığı bir ortamda savunma harcamalarının mecburen arttığını ifade eden Stoltenberg, NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunu anımsattı.

    'IŞİD HALA TEHDİT UNSURU'

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik/
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    Konferansın sonunda soruları yanıtlayan Stoltenberg, istikrarsızlıklara karşı daha iyi bir istihbarat toplama sistemine sahip olunması gerektiğini anlattı.

    IŞİD'in hala bir tehdit unsuru olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, "NATO sınırındaki ülkeler ve diğer müttefiklerin mücadelesi olmasaydı IŞİD, Bağdat'ı alabilirdi" dedi.

    Stoltenberg, 'Rusya'nın agresif politikalarının' ve 'nükleer silahların yayılmasının' diğer bir potansiyel istikrarsızlık unsuru olduğunu savundu.

    NATO'nun sadece bazı sorunlarda devreye girebileceğini, örneğin Yemen gibi konularda doğrudan müdahil olamayacağını aktaran Genel Sekreter, NATO'nun Suriye'de bulunmadığını anca kIŞİD karşıtı koalisyondaki müttefiklere belirli ölçüde yardımcı olduğunu bildirdi.

    'RUSYA İLE YAPICI İLİŞKİ İÇİN ÇABALAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

    Rusya'nın ABD'nin Seattle kentindeki konsolosluğu
    © REUTERS/ Lindsey Wasson
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    Konferansın ardından Kanada Federal Parlamentosu'na geçerek ittifak üyesi ülkelerin Kanada büyükelçileri ve parlamenterlerin yer aldığı toplantıda konuşan Stoltenberg, daha sonra katılımcılardan Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal ile bir süre sohbet etti.

    Kanada Genel Valisi Julie Payette ile görüşen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, temaslarının ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

    Trudeau basın toplantısında, Rusya'yı sergilediği 'gayrimeşru ve yasa dışı' eylemler için bazı sonuçlarla karşılaşacağı konusunda uyardı.

    Kırım meselesinin Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana NATO'nun en büyük konuşlandırmasını tetiklediğini savunan ve ittifak üyelerinin Doğu Avrupa'ya daha fazla güç gönderdiğini söyleyen Stoltenberg basın toplantısı sırasında Rus eski ajan Sergey Skripal ile kızının İngiltere'de zehirlenmesi nedeniyle NATO'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanma ihtimali olup olmadığı ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta 'Rusya ile yeni bir silah yarışı istemediklerini' ifade etti.

    Stoltenberg "Yeni bir silah yarışı istemiyoruz bu nedenler nasıl yanıt vereceğimize odaklandık. Yeni bir Soğuk Savaş istemiyoruz. Rusya ile daha yapıcı ilişki için çabalamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Soğuk Savaş, IŞİD, NATO, Sergey Skripal, Justin Trudeau, Jens Stoltenberg, Kanada, Rusya
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