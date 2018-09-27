Rusya ve İran Güvenlik Konseyi yöneticileri, üçlü zirve çerçevesinde Suriye'yi konuştu

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhani ile İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi. İkili Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasındaki zirve çerçevesinde Ortadoğu'daki durum ve Suriye'deki krizin çözümü konularını ele aldı.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreterliği Sözcüsü Yevgeniy Anoşin'in Rus basınına yaptığı açıklamaya göre, Patruşev ve Şamhani Tahran'da bir araya geldi. Taraflar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Tahran'da gerçekleştirdiği üçlü zirve çerçevesinde Suriye krizinin çözümü ve Ortadoğu'aki durumu konuştu.

Rusya ve İran arasında savunma alanında işbirliği de görüşülen konular arasındaydı.