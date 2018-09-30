Uluslararası Af Örgütü, reklam filminde Lenin heykelini yıkan Neo-Nazilere yer verdi

Sheridan Polis Departmanı 'Neo-Nazi'ye benziyorum diye bıçaklandım' hikayesinin aslı ortaya çıktı

Uluslararası Af Örgütü'nün "insan hakları"yla ilgili söz konusu reklam filmini örgütün Fransa bürosu hazırladı.

idcommunism.com'un haberine göre, hapishaneden tahliye edilen Asyalı bir kadın aktivistin görüntüleri ile başlayan videonun bir sahnesinde, 2014'te Ukrayna'da gerçekleşen, ABD ve Almanya destekli faşist darbenin görüntüsüne de yer verildi.

"Zafer Heyecanı" yaşanan anlardan biri olarak yer verilen görüntülerde (0:53), Neo-Naziler Ukrayna'nın Harkov kentindeki Lenin heykelini deviriyor.

Herhangi bir açıklama yapmaksızın, daha sonra reklam filminin yeni bir versiyonunu yayınlayan Amnesty France (Uluslararası Af Örgütü'nün Fransa bürosu), bu yeni versiyonda Lenin heykelinin Neo-Naziler tarafından devrildiği sahneyi çıkardı.