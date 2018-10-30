WSJ: Çin ordusu, binlerce bilim insanını yurtdışında eğitime gönderdi, bazılarının kimliği gizli

Wall Street Journal'dan Kate O'Keeffe ve Melissa Korn'un Avustralyalı bir tink-tank kuruluşu olan Australian Strategic Policy Instute (ASPI) tarafından hazırlanan rapora dayandırılan haberinde, Çin ordusuna bağlı olan ve Çin dışındaki akademisyenlerle birlikte çalışan bilim insanları tarafından yayınlanan makalelerin sayısı yaklaşık sekiz kat arttı.
'BAZILARI BAĞLARINI GİZLİYOR'
WSJ'ye göre ayrıca, Çin ordusuna mensup bilim insanları, bazı durumlarda Çin ordusuyla olan bağlarını gizleyerek Carnegie Mellon gibi önemli üniversitelerin profesörleriyle birlikte çalıştıklarını iddia etti.
Rapora göre, Çinli bilim insanlarının bazıları Çin ordusuyla olan bağlarını gizlemezken, bazıları ise gizliyor veya 'bahsetmemeyi tercih ediyor'.
ABD'DEN ÇİN'E 'TEKNOLOJİ HIRSIZLIĞI' SUÇLAMASI'
Öte yandan, ABD tarafından Çin'e yönelik ekonomik ambargolarla birlikte başlayan ticaret savaşında, teknoloji alanı da önemli konu başlıklarından birini oluşturuyor. ABD, Çin'i teknoloji hırsızlığıyla suçluyor.
ASPI tarafından oluşturulan bu raporun ise, ABD'nin Çin'e yönelik suçlamalarında önemli bir argüman olarak kullanılması bekleniyor.
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