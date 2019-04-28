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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Çin Devlet Başkanı Şi Cinping- Kuşak ve Yol inisiyatifi

    ‘ABD’de Rusya ile olası anlaşma hakkındaki haber Pekin’deki foruma tepki niteliğinde’

    © AP Photo / How Hwee Young/Pool Photo
    Politika
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    Washington ile Moskova arasında anlaşma sağlanabileceğini yazan Amerikan askeri analiz dergisi The National Interest’in (NI) haberini yorumlayan Rus vekil Aleksey Çepa, söz konusu haberin Pekin’de düzenlenen Kuşak ve Yol Forumu’na tepki niteliğinde olduğunu belirtti.

    Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, NI’nin ABD’nin Rusya ile ilişkileri normalleştirmek için Washington ile Moskova arasında geçici bir anlaşma imzalanabileceği hakkındaki haberi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Donald Trump
    © AFP 2019 / Nicholas Kamm
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    Sputnik’e konuşan Çepa, “Bu haberin, aynı zamanda Pekin’de gerçekleşen büyük etkinliğe denk gelen bir tür siyasi hamle olduğunu düşünüyorum. Pekin’deki etkinlik birçok ülke liderinin görüşlerinin örtüştüğünü ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

    Kuşak ve Yol Forumu’nun ülkelerin gelişimi için karşılıklı yarara dayalı istikametleri, ayrıca korumacılık politikaları olmadan da var olunabileceğini ve dünyanın gelecekte nasıl gelişeceğini gösterdiğine dikkat çeken Çepa, şöyle devam etti: “Bu zamanlarda birileri birilerine karşı bir şeyler yapmaya hazırlandığına dair açıklamalara ihtiyacımız yok. Biz birilerine karşı gelmek istemiyoruz, biz barış ve kalkınmadan yanayız.”

    KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ

    Vladimir Putin - Şi Cinping
    © REUTERS / Sergei Bobylev/TASS Host Photo Agency
    Putin ile Şi, ekonomi forumunda krep yaptı, havyar ve votka eşliğinde yedi
    Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, Eylül 2013'te Orta Asya turu kapsamında Kazakistan’daki bir üniversitede yaptığı konuşmada, 'İpek Yolu Ekonomik Kuşağı' ve Ekim 2013'te Endonezya’nın başkenti Cakarta’da milletvekillerine hitabı sırasında '21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'nun inşası fikirlerini ortaya koymuştu.

    Bu iki girişim, Çin tarafınca daha sonra 'Kuşak ve Yol' olarak adlandırıldı. Burada 'Kuşak', İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nı, 'Yol' ise 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'nu ifade ediyor. Projeyle ulaşım ağları, enerji ağları ve telekomünikasyon yoluyla uluslararası entegrasyon hedefleniyor.

     

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    Etiketler:
    Aleksey Çepa, National Interest, Kuşak ve Yol, Çin, ABD, Rusya
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