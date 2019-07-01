WikiLeaks Genel Yayın Yönetmeni Hrafnsson: Faaliyetlerimiz artarak devam edecek

WikiLeaks Genel Yayın Yönetmeni Kristinn Hrafnsson, İngiltere'de tutuklu bulunan ve ABD'ye iade riskiyle karşı karşıya olan WikiLeaks kurucusu Julian Assange ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hrafnsson, Assange'ın ABD'ye iadesinin karara bağlanacağı 2020 Şubat ayına kadar WikiLeaks'in faaliyetlerinin artarak devam edeceğini söyledi.

WikiLeaks Genel Yayın Yönetmeni Kristinn Hrafnsson, İngiltere'de tutuklu bulunan ve ABD'ye iade edilmesi halinde 175 yıla varan hapis tehlikesiyle karşı karşıya olan WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sputnik'in Hrafnsson ile yaptığı röportaj şu şekilde:

Sputnik: 26 Haziran'da Assange'ı ziyaret ettiniz. Kendisinin psikolojik durumundan bahsedebilir misiniz, nasıl hissediyor?

Hrafnsson: Durumunun stabil olduğunu söylemekten ötürü mutluyum. Tabii ki de, birkaç hafta öncesine göre daha iyi durumda. Bilindiği gibi, kendisi daha önce Belmarsh hapishanesinin sağlık koğuşuna getirilmişti ve şimdi sağlığının bir şekilde düzeldiğini görmek beni mutlu etti. Ama o hala zayıf ve hala acı çekiyor. Ve savunmasını yeterince iyi hazırlayamayacak koşullarda tutuluyor.

Tabii ki de, bu durum bir insanın başına gelebilecek en kötü şey. Ve bu oldukça kasıtlı bir şekilde yapılıyor: 'Kefalet ihlali' gibi küçük bir suç en ağır şekilde cezalandırılıyor ve bu kabul edilemez, çünkü savunmasını hazırlayamayacağı bir durumda olacağı biliniyordu.

Bu yüzden, içerisinde bulunduğu pskiolojik durumu tahmin edebilirsiniz. Tam bir tecrit hali ve bu durum onun için bir ölüm kalım meselesi. Çünkü ABD'de 175 yıl hapis bir ölüm kalım meselesidir.

Sputnik: Assange'ın ABD'ye iadesi için yapılacak duruşma Şubat 2020'de gerçekleşecek. O zamana kadar, WikiLeaks'in eylem planı nedir?

© REUTERS / Henry Nicholls Wikileaks Baş Editörü Hrafnsson: Assange davası basın özgürlüğüne karşı bir saldırıdır Resmi duruşma Şubat sonunda yapılacak. Ve bu tarihe kadar faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Mücadeleyi ve insanların bu davanın ne kadar ciddi olduğu konusunda bilgilendirmeye devam edeceğiz. Konu burada Julian ile WikiLeaks değildir, mesele, basın özgürlüğüne yönelik yapılan en ciddi saldırıdır. Genel Yayın Yönetmeni olarak ben de dahil olmak üzere bu süreçte WikiLeaks elindeki kısıtlı imkanlarla olsa da bilgi yayınlama faaliyetine devam edecek.

Sputnik: BM raportörünün Assange'ın psikolojik işkence belirtileri taşıdığına dair raporunun ardından, Assange AİHM'e başvuracak mı?

Hrafnsson: Bu vadede böyle bir şeyin mümkün olup olmadığını bilmiyorum, bunu yapmadan önce ülkenizdeki yasal yolları tüketmiş olmanız gerekiyor. Ancak Assange'ın serbest bırakılması konusunda iyimser düşüncelere sahip değilim. Bu da yıllarca ve yıllarca hapsedilmek anlamına geliyor.

Sputnik: Bir medya kuruluşu, özellikle WikiLeaks, bir devlet hakkında çok hassas bazı gizli bilgiler yayınlama hakkına sahip midir ve topluma yardım etmek ve farkındalık yaratmak ile bir devletin işleyişini bozma arasındaki sınır nerededir?

© REUTERS / Henry Nicholls WikiLeaks kurucusu Assange sağlık koşulları nedeniyle duruşmaya çıkamadı Devletler çok sayıda bileşenlerden oluşur ve bu bileşenlerin en önemlisi halktır. Ve eğer bir gazeteciyseniz, halka hizmet ediyorsunuz demektir, güçlere değil. Gazeteciler olarak bu görevimizi yerine getirme yetkisine sahibiz ve kurumlar ve devlet nezdinde söz konusu güçleri güçlerini eylemlerinden sorumlu tutmak gibi bir görevimiz var.

Yaptığımız şey tam olarak bu. Bir bilginin yayınlanıp yayınlanmayacağını değerlendirirken her gazetecinin sorduğu soruları sorarız: Haber değeri var mı? Eğer varsa yayınlanmalı. Bunu espiyonaj veya bozgunculuk olarak adlandırmak absürd bir şey. Tabii ki de bir sınır vardır. Örneğin, bazı ulusların kıtalararası balistik füzelerinin fırlatma koduna sahip olsak bile elbette yayınlamayacağız. Bunun yanında, sağlık bilgilerinden oluşan kişisel verileri de yayınlamıyoruz.

Dolayısıyla sınırlar var ve bu sınırlara uyuluyor. Kamusal alanda olması gerekenler, halkın yönetenleri değerlendirebilmek için sahip olmaları gereken bilgilerdir.