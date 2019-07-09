Kılıçdaroğlu: Faizi sıfırlarsanız Erdoğan dünya ekonomi tarihine girsin diye özel bir kampanya yapacağım

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasını eleştirdi.

"Merkez Bankası Başkanı hedefleri tutturmadı diye gitti, tamam. Beyefendi senin hiçbir hedefin tutmadı, sen o koltukta nasıl oturacaksın?" diye soran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Elektriğe, doğalgaza zammı Merkez Bankası Başkanı mı yaptı? Yağa, ete, soğana, patatese Merkez Bankası Başkanı mı zam yaptı? İğneden ipliğe zammı sen yaptın, sorumlu kim? Merkez Bankası Başkanı. Yemezler kardeşim kusura bakma" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Bazen diyoruz, 'devleti aile şirketi gibi yönetiyorlar' diye. Aile şirketlerinin bir saygınlığı var, en başarılı insanları göreve getirirler. Bu tanım uyuşmuyor, dün MYK'da başka bir tanım bulalım dedim. Tosuncuk gibi yönetiyorlar, Çiftlik Bank gibi. Ondan da kötü" dedi.

ODTÜ REKTÖRÜNE ÇAĞRI: MANSUR BAŞKAN'IN SESİNE KULAK VERİN

ODTÜ’de yurt yapımı için ağaçların kesilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök'e bir çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Çocuklar, yurt istiyorlar 500-600 kişilik ihtiyaç bu çünkü. 1500 kişilik yurdu istemiyorlar. Ağaçları keseceğiz, üniversitenin ortasına yapacağız diyorlar. Biber gazları, joplar. Bunlar doğru değil arkadaşlar, bunlar bizim evlatlarımız. Başka bir ülkenin çocukları da değil. Neden şiddet neden baskı? Ne istediklerini oturup konuşmamız lazım. Öğrencilerinizi dinleyiniz. Öğrencileriniz benden ve senden daha iyi dünyayı sorgulayan çocuklarımızdır. Onlar bizim evlatlarımız, onlar bizi geçmek zorunda, yoksa Türkiye büyüyemez. Niye küstürüyoruz çocuklarımızı? Mansur Başkan’ın sesine kulak verin. Öğrencilerin istediği gibi bir yurt yapacak ve size verecek."

'TÜRKİYE'DE SORUNLARI ÇÖZMENİN ADRESİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ'DİR'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye'de sorunları çözmenin adresi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Hiç kimsenin inancı, kimliği, yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirilmesini istemedik. Bu amaçla güzel başarıların altına imza attık. 82 milyonu kucaklayacak bir iktidara ihtiyacımız var.

Partimizin TBMM Grup Toplantısı https://t.co/MWbv71CRU4 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 9 июля 2019 г.

'BİRİLERİNİN CEBİNE DEĞİL VATANDAŞA HİZMET ETMEK İSTİYORUZ'

© AA / Murat Kaynak Kılıçdaroğlu esnafa seslendi: Güzel, sizin adınıza biz itiraz ediyoruz, o zaman bize destek vereceksiniz

Uygarlığın temeli kültürel birikimdir. Bizim de sanata ve sanatçıya değer vermemiz gerek. Çağdaş şairlerimizden Küçük İskender geçen hafta hayatını kaybetti. O ülkemizde yaşayacak, dünyada yaşayacak, gönlümüzde yaşayacak. Allah'tan rahmet diliyorum.

Siyaseten katı ayrışmaların doğru olmadığını düşünüyorum. Farklılıklarımız olabilir, inançlarımız farklı, düşüncelerimiz farklı olabilir. Ama bayrağımız bir. Vatanımızı seviyoruz. Vatanımıza ve insanımıza hizmet edeceğiz.

Srebrenitsa katliamı 21. yüzyılın en büyük katliamlarından biridir. Bu katliamda hayatını kaybedenler insanlığın yüreğinde yer alacaklar. Bizlere düşen de onların anısını canlı tutmak. Acılar bir daha yaşanmasın diye çaba harcıyoruz.

'BİBER GAZI SIKARAK, JOPLAYARAK İNSANLARI ADALET ARAYIŞINDAN VAZGEÇİREMEZSİNİZ'

© DHA / Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazasının duruşması protestolarla başladı, mahkeme heyeti davadan çekildi

Çorlu tren faciası için araştırma komisyonu kuralım dedik, AK Partili ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi. Çorlu tren faciasının takipçisi olacağız. Adalet için, ölen çocuklar için, ölen vatandaşlarımız için, hak arayan insanlar için. Onlara haklarını teslim edeceğiz.

Sakarya'da, Çorlu'da, Ankara'da benzeri kazalar yaşandı. Hepsi aynı kurumun alanında. Araştıralım diyoruz, reddediyorlar. Ne yapacak bu Meclis? Onu araştırma, bunu araştırma. Neyi araştıralım? Gerçekten de yazıklar olsun.

'MANSUR BAŞKAN'IN SESİNE KULAK VERİN'

© DHA / Yavaş'tan ODTÜ yönetimine: Ağaçlara kıymayın, yurdu ben yapayım

Çocuklar, yurt istiyorlar 500-600 kişilik ihtiyaç bu çünkü. 1500 kişilik yurdu istemiyorlar. Ağaçları keseceğiz, üniversitenin ortasına yapacağız diyorlar. Biber gazları, joplar. Bunlar doğru değil arkadaşlar, bunlar bizim evlatlarımız. Başka bir ülkenin çocukları da değil. Neden şiddet neden baskı? Ne istediklerini oturup konuşmamız lazım.

ODTÜ’deki olay büyüyünce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, rektöre telefon açtı. 'Ben size yurt yapıp ODTÜ'ye bağışlayacağım' dedi. Çankaya Belediye Başkanımız gidiyor; kaçak yapı, izin alınmamış. Buradan sayın rektöre sesleniyorum. Öğrencilerinizi dinleyiniz. Öğrencileriniz benden ve senden daha iyi dünyayı sorgulayan çocuklarımızdır. Onlar bizim evlatlarımız, onlar bizi geçmek zorunda, yoksa Türkiye büyüyemez. Niye küstürüyoruz çocuklarımızı? Mansur Başkan’ın sesine kulak verin. Öğrencilerin istediği gibi bir yurt yapacak ve size verecek.

'GAZETECİYİ FİŞLERSENİZ DOĞRU BİLGİYİ ALAMAZSINIZ'



© AA / Raşit Aydoğan Kılıçdaroğlu: Ne yaptı gazeteciler, adam mı öldürdü, birini mi yaraladılar?

SETA iktidardan beslenir. Medyanın yüzde 95'i bağımsız değil. İktidar ne istiyorsa onu yazıyorlar, ben onlara gazeteci demiyorum zaten. Gazeteci yürekli insandır, gücün ve paranın önünde diz çökmez. Halkın gözü kulağıdır gazeteci. Bu ülkede bütün baskılara rağmen kalemini satmayan gazeteciler var. Biz o gazetecilerin önünde şapkamızı çıkarırız. Bu rapora ihtiyaç var mıydı? Saraydan sipariş mi geldi? SETA'nın araştıracağı başka konu yok muydu? TGS raporla ilgili suç duyurusunda bulundu.

'32 MİLYON DOLARA PATATES İTHAL EDİLDİ'

© AA / Türkiye patates fiyatı artışında dünya ikincisi

Ne oldu da Türkiye 160 milyar dolar faiz ödedi? Bu para Türkiye'de harcansaydı işsizlik ne olurdu? Evlerde huzur, bereket olurdu. Biz faize karşıyız diyorlardı, sen onu benim külahıma anlat. 160 milyar dolar faizi bu ülkenin 82 milyon vatandaşı ödedi. Su içerken, mama alırken, bulaşık yıkarken vergi ödüyoruz. Eliniz titremedi mi bu faizi öderken? İktidar bu ülkenin kefen parasına muhtaç duruma geldi. Artık bu ülkeyi yönetemezler.

'ELEKTRİĞE, DOĞALGAZA ZAMMI MERKEZ BANKASI BAŞKANI MI YAPTI?

