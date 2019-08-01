13. Astana görüşmeleri başladı: Rus ve Türk heyetler buluştu

Suriye konulu 13. Astana görüşmeleri için Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da bulunan Rus ve Türk heyetler bir görüşme yaptı.

Suriye krizine kalıcı çözüm bulunması için Rusya, Türkiye ve İran'ın inisiyatifiyle başlatılan ve Suriye hükümetiyle muhalefetini aynı masada buluşturan Astana görüşmelerinin 13. turu bugün Nursultan'da başladı.

İlk gün ikili ve üçlü heyetler arası görüşmeler yapılırken Rus ve Türk heyetler de bu bağlamda bir araya geldi.

Rus heyetine Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlık ederken Türk heyetinin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal yer aldı.

RUSYA VE İRAN HEYETLERİ DE GÖRÜŞTÜ

Rus ve Türk heyetler arasındaki görüşme, Rusya ve İran heyetlerinin ikili görüşmesini izledi. Nursultan'da İran heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Askar Hacı başkanlık ediyor.

İDLİB'DEKİ DURUM MASADA

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya, Türkiye, İran, Suriye hükümeti ve silahlı muhalefeti dahil olmak üzere tüm taraflar katılım sağladı. Taraflar, İdlib'deki ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu, esir değişimi, cansız bedenlerin teslim edilmesi ve kayıp kişilerin aranması konularını masaya yatıracak.

İki gün sürecek görüşmelerde BM, Ürdün, Irak ve Lübnan gözlemci statüsünde yer alıyor.