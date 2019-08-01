13. Astana görüşmeleri başladı: Rus ve Türk heyetler buluştu

İlk gün ikili ve üçlü heyetler arası görüşmeler yapılırken Rus ve Türk heyetler de bu bağlamda bir araya geldi.
Rus heyetine Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlık ederken Türk heyetinin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal yer aldı.
RUSYA VE İRAN HEYETLERİ DE GÖRÜŞTÜ
İDLİB'DEKİ DURUM MASADA
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya, Türkiye, İran, Suriye hükümeti ve silahlı muhalefeti dahil olmak üzere tüm taraflar katılım sağladı. Taraflar, İdlib'deki ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu, esir değişimi, cansız bedenlerin teslim edilmesi ve kayıp kişilerin aranması konularını masaya yatıracak.
İki gün sürecek görüşmelerde BM, Ürdün, Irak ve Lübnan gözlemci statüsünde yer alıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)