BM, Çin ve Fransa’dan Putin’in ‘Beşli Zirve’ teklifine destek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Birleşmiş Milletler’in (BM) kurucusu ve Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olan 5 ülkenin liderlerini toplama teklifine BM, Çin ve Fransa’dan destek geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Holokost Kurbanlarını Anma Günü vesilesiyle İsrail’de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, dünya liderlerinin nefret ve antisemitizmin ilk filizlerine karşı mücadele etmesi gerektiğini belirterek, BM’nin kurucuları olan ve aynı zamanda Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olan 5 ülkenin liderlerinin bu konuyu enine boyuna görüşmek için bir araya gelmesi gerektiğini söylemişti.

Zirvenin dünyanın herhangi bir noktasında yapılabileceğini dile getiren Rus lider, “Rusya böyle ciddi sohbete hazır. Bunu ertelememe, beş ülkenin liderlerine ilgili mesajları gönderme niyetindeyiz” demişti.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Farhan Haq, “Örgüt üyesi ülkeler arasında diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz. BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi arasında diyaloga yönelik her türlü teklifi memnuniyetle karşılıyoruz” açıklamasında bulundu.

Çin de Putin’in teklifine desteğini açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, küresel güvenliği sağlama konusunda BM Güvenlik Konseyi’nin önemine vurgu yaparak şunu dedi:

"Çin bu konuda Rusya ile temasa geçmeye ve Güvenlik Konseyi’nin diğer daimi üyeleriyle bu konuyu görüşmeye hazır."

Ayrıca Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, halihazırda dünyadaki durumun istikrardan uzak olduğu belirtilirken BM’nin büyük sorunlarla karşı karşıya olduğu, 'sıcak noktalar' sorununun da giderek büyüdüğü kaydedildi.

Rus liderin, yabancı düşmanlığına karşı mücadele için dünya liderlerini toplama teklifine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan da destek geldi.

Macron, İsrail’de yaptığı konuşmada, “Sevgili dostum Başkan Putin, BM kurucusu beş ülkenin özel sorumluluk, özel tarihi yükümlülük taşıdığı ve şimdi hep birlikte toplanmamız gerektiği sözlerinize katılıyorum” diye kaydetti.

Diğer yandan İngiltere, Putin’in bu girişiminin 'ek detaylarını' öğrenmeleri gerektiğini açıkladı. ABD ise henüz Rus liderin teklifine hiçbir tepki vermedi.