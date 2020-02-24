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12:53 24 Şubat 2020
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    HDP Parti Meclisi'nde yüzde 80 değişiklik

    © AA / Özge Elif Kızıl
    Politika
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    HDP'nin 100 kişilik Parti Meclisi'nde 80 kişi değişti. HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın Eş Genel Başkan olmasının ardından partinin önerdiği TBMM Başkanvekili de değişecek. Parti sözcüsünün de yenileneceği HDP'nin grup yönetiminde değişiklik bekleniyor.

    HDP'nin 4. Olağan Kongresi tamamlandı. HDP Eş Başkanlığı'na İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ile Mardin Milletvekili Mithat Sancar seçilirken, Parti Meclisi'nde de büyük değişiklik yapıldı.

    Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, HDP'nin 100 kişilik Parti Meclisi’nde iki dönem görev yapan 25 kişi yer almadı. Ayrıca sadece bir dönem görev yapmış olan üyelerden yaklaşık 55’inin de yeni Parti Meclisi’nde yer almadığı görüldü. Böylece Parti Meclisi’ndeki değişiklik oranı yaklaşık yüzde 80 oldu.

    Demirtaş Parti Meclisi'nde yok

    Yeni Parti Meclisi içinde yer almayan isimler arasında Selahattin Demirtaş’ın yanı sıra Serpil Kemalbay Pekgözegü, Gençay Gürsoy, Ayşe Berktay dikkat çekti. Parti Meclisi’nde yapılan büyük değişiklikte 2 dönem kuralının hiç esnetilmemesinin yanı sıra üyeler arasında ceza almış çok sayıda siyasetçinin bulunmasının da etkili olduğu öğrenildi.

    Yeni Parti Meclisi’nde 2. dönem de görev alacak isimler, Alican Önlü, Aylin Hacaloğlu, Ayşe Acar Başaran, Barış Karabıyık, Bedriye Yorgun, Berna Çelik, Betül Ünsal, Celalettin Can, Cevdet Konak, Dirayet Taşdemir, Garo Paylan, Hüseyin Taka, İlknur Birol, İzzet Karadağ, Leman Kiraz, Nazmi Gür, Ömer Önen, Selahattin Aslan, Sevtap Akdağ Karahalı ve Zelal Yerlikaya oldu.

    Yeni PM'de 12 milletvekili

    Yeni Parti Meclisi’nde Alican Önlü, Ayşe Acar Başaran, Dirayet Taşdemir, Ebru Günay, Feleknas Uca, Filiz Kerestecioğlu, Garo Paylan, Meral Danış Beştaş, Murat Sarısaç, Musa Piroğlu, Tülay Hatimoğulları ve Tayip Temel olmak üzere 12 milletvekili yer aldı.

    Yeni Parti Meclisi’nde daha önce HEP, HADEP, DEHAP ve DTP’de görevler üstlenmiş Tuncer Bakırhan ve Doğan Erbaş gibi tecrübeli siyasetçilerin yanı sıra Necla Kurul, Önder Algedik, Tahsin Yeşildere ve Veli Saçılık’ın aralarında bulunduğu yeni isimler yer aldı.

    MYK’da büyük değişim beklentisi

    HDP’nin Parti Meclisi içinden 25 kişilik MYK belirlenecek. Mevcut MYK üyelerinin yarıya yakını yeni Parti Meclisi’nde yer almadığı için her koşulda MYK’da en az yüzde 50 değişiklik olacak. Yeni MYK üyelerinin bu hafta Parti Meclisi toplantısında görüşülerek belirlenmesi bekleniyor.

    Parti sözcüsü de değişecek

    Parti Meclisi toplantısının ardından yeni MYK üyelerinin toplanarak kendi içinde görev dağılımı yapması bekleniyor. HDP Parti Sözcüsü Günay Kubilay da 2 dönem kuralı nedeniyle yeni Parti Meclisi içinde yer almadı. Kubilay’ın yerine de MYK’nın yeni bir isim belirlemesi bekleniyor. Ayrıca HDP Meclis Grup Yönetiminde de değişiklik olabileceği konuşuluyor.

    HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın Eş Başkan seçilmesi nedeniyle TBMM Başkanvekilliğine yeni bir isim seçilecek. Yeni TBMM Başkanvekili'nin Parti Meclisi toplantısının ardından milletvekillerinin katılacağı HDP Meclis Grubu tarafından belirlenmesi bekleniyor. TBMM Başkanvekilliği için 2 dönemdir partinin dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcısı Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy’un adı geçiyor.

    Etiketler:
    Günay Kubilay, Veli Saçılık, Demokratik Toplum Partisi (DTP), HADEP, Feleknas Uca, Ayşe Acar Başaran, Dirayet Taşdemir, Garo Paylan, Meral Danış Beştaş, Alican Önlü, Serpil Kemalbay, TBMM, Mithat Sancar, Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş, HDP
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