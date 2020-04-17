Snowden Rusya'dan oturma izninin uzatılmasını talep etti

ABD'nin kamuya karşı işlediği suçları deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran ve Rusya’da yaşayan Edward Snowden, Rusya'da oturma izninin üç yıl daha uzatılması için başvuruda bulundu.

Eski Amerika Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden'ın avukatı tarafından daha önce yapılan açıklamada, Snowden'ın Rusya'da oturma izninin uzatılmasını istediği belirtilmişti.

ABD'den kaçtıktan sonra 7 yıldır Rusya'da yaşayan Snowden'ın avukatı Anatoli Kuşerana, gerekli belgeleri doldurduklarını ve olumlu bir yanıt alacaklarını umduklarını söyledi.

Koronavirüs nedeniyle bazı yasal işlemlerin bir seferde tamamlanamayacağını söyleyen Kuşarena, Snowden'ın göçmenlik ofisinden gelecek yanıtı 'sabırla bekleyeceğini' aktardı.

ABD'nin kamu aleyhinde işlediği suçları ifşa ettikten sonra CIA'in hedef tahtasına oturan Snowden, ABD'nin internet üzerinden milyonlarca kişiyi yasa dışı bir şekilde izlediğini ve insanların bilgi gizliliğini ihlal ettiğini belgeleriyle ortaya çıkarmıştı.

Snowden, ABD gizli servislerinin siyasi liderler ve politikacılar da dahil olmak üzere dünya çapından sayısız insanın telefon görüşmelerini, internet yazışmalarını ve tarama geçmişlerini belirleyerek sınıflandırdığına ilişkin belgeleri sızdırmış ve dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Haziran 2013 tarihinden beri ABD tarafından arananlar kategorisinde bulunan Snowden, önce Hong Kong'a kaçmıştı, ardından 2014 yılında Rusya tarafından kendisine 3 yıllık otuma izni verilmişti.