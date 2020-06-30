Gerilim tırmanıyor: AB, Venezüella'nın büyükelçisini çağıracak

Venezüella ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki gerilim, diplomatik temsilciler üzerinden giderek yükseliyor.

AB, Venezüella’nın Brüksel’de bulunan AB Büyükelçisi Claudia Salerno’yu çağıracağını duyurdu. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Virginie Battu-Henrikkson, “Maduro’nun büyükelçisini bugün Avrupa kurumlarına çağıracağız ve hangi tedbirlerin alınacağını konuşacağız” dedi.

Sözcü, AB’nin bir diplomatik temsilciyi fiziken sınır dışı edemeyeceğini ancak Viyana Sözleşmesi uyarınca ‘istenmeyen kişi’ (persona non grata) ilan edebileceğini vurguladı. Sonraki adımların, Salerno’ya ev sahipliği yapan ülkelerle görüşüleceği belirtildi.

Claudia Salerno, aynı zamanda Belçika ve Lüksemburg temsilcilikleri görevini de yürütüyor.

Ne olmuştu?

Avrupa Birliği, kendini devlet başkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido'nun Ulusal Meclis başkanlığı görevinden alınması girişimi nedeniyle 11 siyasiye yaptırım uygulanması kararı almıştı. AB tarafından ambargo listesine alınan isimler arasında Maduro tarafından desteklenen ve daha sonra Ulusal Meclis başkanlığına seçilen milletvekili Luis Parra da bulunuyordu.

AB’nin kararına tepki gösteren Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki AB temsilcisi Isabel Brilhante Pedrosa'ya ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanımıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Maduro’nun bu hamlesinin yanıtsız kalmayacağını açıklamıştı.