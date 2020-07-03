İran'dan AB ülkelerine 'nükleer anlaşma' mektubu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell'e gönderdiği mektupta nükleer anlaşmayla ilgili uyarılarda bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi'nin devlet medyasında yer alan açıklamasına göre Bakan Muhammed Cevad Zarif, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell'e nükleer anlaşmayla ilgili bir mektup gönderdi.

Mektupta Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'na sundukları İran karşıtı tasarı nedeniyle Almanya, Fransa ve İngiltere'yi eleştiren Zarif, İran ile UAEA arasındaki iş birliğine yönelik her türlü müdahalenin nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu savunarak, bunun mevcut iş birliğine negatif etki yapabileceği uyarısında bulundu.

Almanya, Fransa ve İngiltere'yi nükleer anlaşmaya uymamakla eleştiren Zarif, sorunun çözümü için Ortak Komisyonun konuya dahil olmasını istedi.

UAEA Yönetim Kurulu'nun İran kararı

UAEA Yönetim Kurulu, 19 Haziran'da 8 yıl sonra ilk kez İran'dan nükleer programıyla ilgili tam bir iş birliği talep eden ve UAEA müfettişlerinin Tahran'ın nükleer faaliyet yürüttüğünden şüphelenilen iki bölgeye girişi için izin isteyen bir karar çıkarmıştı.

Nükleer anlaşmanın taraflarından Almanya, İngiltere ve Fransa (E3) tarafından sunulan karar tasarısı, UAEA Yönetim Kurulu'nda 2'ye karşılık 25 oyla kabul edilmişti.

Tahran yönetimi, UAEA'nın 2 tesise erişim izni talebinin meşru ve güvenilir belgelere değil, İsrail'in iddialarına dayandığını savunuyor.