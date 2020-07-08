Çavuşoğlu, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiltere ziyareti kapsamında Başbakan Boris Johnson ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, İngiltere ziyareti kapsamında gündeme dair açıklamalarda bulundu ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

"Libya, Suriye ve diğer bölgesel konuları İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştük, fikir alışverişinde bulunduk" diyen Çavuşoğlu şunları söyledi:

Boris Johson gayet iyi ve sağlıklı gördük. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ilettik. Türkiye'ye olan davetini yineledik. Seyahati ve turizmi konuştuk ayrıca sağlık ile ilgili işbirliği dahil birçok konuyu görüşme imkanı bulduk.

selamını ilettik. Türkiye'ye olan davetini yineledik. Seyahati ve turizmi konuştuk ayrıca sağlık ile ilgili işbirliği dahil birçok konuyu görüşme imkanı bulduk. Seyahati, turizmi konuştuk. Sağlıkla ilgili işbirliği dahil konulara değindik.

Brexit sonrası Ankara anlaşması çerçevesinde burada iş kuran vatandaşlarımızın etkilenmemesi için görüşmeler yaptık. Ayrıca Brexit sonrası Birleşik Krallığın ekonomi ve diğer alanlarda da arayış içinde olduğu biliniyor. İlişkilerimizi daha da ileriye götürmek için nasıl adımlar atılabilir bunun görüşmesini yaptık.

sonrası Ankara anlaşması çerçevesinde burada iş kuran vatandaşlarımızın etkilenmemesi için görüşmeler yaptık. Ayrıca Brexit sonrası Birleşik Krallığın ekonomi ve diğer alanlarda da arayış içinde olduğu biliniyor. İlişkilerimizi daha da ileriye götürmek için nasıl adımlar atılabilir bunun görüşmesini yaptık. Sarrac hükümeti ateşkesin kalıcılığı ve geleceği konusunda hem şartları hem de tereddütleri var. Onların da yerine getirilmesi lazım ki bir daha ateşkesin ilan edilmesine gerek kalmasın. Siyasi çözüm ve Libya'nın birliği ve bütünlüğü konusunda Birleşik Krallık ile bir görüş ayrılığımız yok.

Bakan Çavuşoğlu, İngiltere temaslarına, Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Jeffrey Donaldson'ı kabul ederek başlamıştı.

Ardından İngiliz mevkidaşı Raab ve İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton ile bir araya gelmişti.