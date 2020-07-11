Kayıt
10:40 11 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek

    İBB Genel Sekreterliğine getirilen Çağlar'la görüşen eski CHP'li vekil Dursun Çiçek: Kumpas kuranların listesini istedim

    © AA / Okan Özer
    Politika
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/politika/202007111042435419-ibb-genel-sekreterligine-getirilen-caglarla-gorusen-eski-chpli-vekil-dursun-cicek-kumpas-kuranlarin/

    Kumpas davalarında yargılandığı dönemde eşi Gülşen Çiçek’in İstanbul’a tayinini istediğini ancak dönemin Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar’ın Ardahan’a sürgüne gönderdiğini açıklayan eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, yeni açıklamalarda bulundu.

    Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre, kamuoyunda ve CHP’de tartışmaya neden olan gelişmelerin ardından Çağlar, önceki gün Dursun Çiçek ve eşini telefonla arayarak yaklaşık bir saat görüştü. Çiçek, “Kendisinden kumpası kuranların isimlerini istedim. Henüz bir yanıt alamadım. İsmi açıklamasını bekliyorum” dedi.

    'Tayinin gerekçesini sordum, haberi olmadığını söyledi'

    Görüşmeye ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirme yapan Çiçek, “Tayin gerekçesini ve nedenini sordum. Kendisi haberinin olmadığını yaklaşık 400 kişilik bir isim listesinin önüne geldiğini ve imzaladığını söyledi. Olayı öğrendikten daha sonra ise düzeltilmesini istediğini ancak görevden alındığını belirtti. Ben de listeyi kimin önüne getirdiğini sordum ancak bir yanıt alamadım” dedi.

    'Özür dileme olmadı'

    Çiçek, Çağlar’ın kendisi ve eşinden özür dileyip dilemediğine yönelik soruya ise “Olayı kabullenmediği için özür dileme olmadı. Ben de kendisine listeyi önüne getirenlerin isimlerini vermeden ikna olmayacağımı söyledim. Eşimin sürgüne gönderilmesindeki kumpasta parmağı olanları açıklarsa onu da kamuoyuna açıklayacağım. Ama şu an ilk gün söylediğim sözlerimin arkasındayım. Tartışmalı bir isim olmaya devam edecek” diye cevap verdi. 

    CHP'li Aykut Erdoğdu: Çağlar üstadımdır

    Eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliği görevine getirilmesiyle ilgili ilk kez açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “Kendisi meslektaşım ve ‘üstadımdır.’ KİT Komisyonu’ndayken bana kapsamlı bir rapor ulaştı. Raporda yer alan iddialar belgeli ve ciddi olduğu için Can Bey’i Hazine’den tanımama rağmen hiçbir ayrımcılık yapmadan dosyayı açıkladım” dedi.

     

    Erdoğdu, daha sonra Çağlar’ın tüm iddialardan aklandığını öğrendiğini söyledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüşlerini paylaştığını söyleyen Erdoğdu, “Ekrem Başkan, başta finans konuları olmak üzere teknik konularda büyük sıkıntılar yaşadığını, Can Bey’in hem konsantrasyonu hem de teknik bilgisiyle bu göreve layık olduğunu düşündüğünü söyledi. ‘Bütün Türkiye’yi kucaklayacaksak insanları kökenlerine göre değil, liyakatlerine göre değerlendirmeliyiz’ deyince, ‘Siz bilirsiniz, bundan sonra bize düşen size destek olmaktır’ dedim” dedi.

    Etiketler:
    İBB, CHP, Can Akın Çağlar, Dursun Çiçek
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Türkiye ve dünyadan ünlü isimlerin balmumu figürlerinin sergilendiği, Madame Tussauds İstanbul, kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Burada sergilenen ünlülerin balmumu figürleri, maske kullanımının önemini vurgulamak amacıyla ilk ziyaretçilerini maskeli olarak karşıladı.
    Madame Tussauds İstanbul'un balmumu figürleri, misafirlerini maskeli karşıladı
    Karikatür
    ABD’de S-400’lerin Türkiye’den satın alınması teklifi sunuldu
    İnfografik
    Büyük Rönesans Barajı: Etiyopya için umut, Mısır için tehdit
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet