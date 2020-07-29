AK Partili Çamlı: Horolop şorolop portresi çiziyorum

AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "Horolop şorolop bir adam ortaya çıkarıldı. İstanbul’daki o adam. Yani ciddi bir adam değil işte herif. Tabii sadece onu kastetmiyorum. Ekrem bizim hemşerimiz. Ben bir portre çiziyorum, horolop şorolop portresi” ifadelerini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi ve kadın erkek eşitliği hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Çamlı, gazeteci Cüneyt Özdemir’in programına katıldı.

Özdemir’in, İstanbul seçimlerinin CIA ve MOSSAD desteği ile kazanıldığına dair açıklamalarını sorması üzerine Çamlı, iddiasını savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu isim vermeden işaret ederek ‘horolop şorolop bir adam’ olduğunu savunan Çamlı, Özdemir’in isim vermesi konusundaki ısrarları ardından da "İstanbul’daki o adam. Yani ciddi bir adam değil işte herif. İstanbul'da CHP'nin adayı var ya büyükşehir belediye başkanı" dedi.

Çamlı, Özdemir'in 'İmamoğlu'na mı horolop şorolop diyorsunuz?' sorusuna ise "Sadece onu kastetmiyorum. Ben bir yapıdan bahsediyorum. Yoksa Ekrem bizim hemşerimiz, kardeşimiz. Onunla ilgili şahsi bir sorunum yok. Ben bir portre çiziyorum. Horolop şorolop portresi" cevabını verdi.

Özdemir'in 'horolop şorolop' ifadesinin anlamını sorması üzerine ise Çamlı, "Günübirlik yaşayan, siyasi bir davası, derdi olmayan, para kazanayım, makam kazanayım, etkinliğim olsun demek" diye konuştu.

Öte yandan, Yeliz mahlasının 'Çamuriyetçilerin kendisine attığı bir çamur' olduğunu savunan Çamlı, "Şimdi bu senin önünde bir tercih. Çamuriyetçilerin yolundan mı gideceksin, cumhuriyetçilerin yolundan mı gideceksin" dedi.

Çamlı, kadın erkek eşitliğine ilişkin soruya ise "Kadınla erkek eşit değildir. Senin iki parmağın eşit mi? Parmak izin eşit mi? Bir ağaçta binlerce yaprak var. Orada bahsettiğim kadının hem fiziki manada hem psikolojik manada eşit değildir. Birisi birisinden aşağı anlamında söylemiyorum. Eşit haklara sahiptirler" diye cevapladı.



Özemir'in İstanbul Sözleşmesiyle ilgili sorusunu da yanıtlayan Çamlı, "Geldiğimiz noktada farklı sıkıntılar oluyor. Sorunlar ciddi bir çözüme ulaşılamamış. Kanununda dışında, bir terbiye bir kültür ahlak meselesi var. Sözleşmede 'toplumsal cinsiyet eşitliği' kavramından bahsediliyor Bunlar ciddi rahatsızlık uyandırıyor. Eşcinselliği, LGBT'yi, bu tip şeylerin yaygınlaşmasını, önünü açıcı, normalleştirici şeyler. Bu normal bir şey değil. Buna ben de karşıyım" dedi.

'Tavuğa horozluk yaptıramazsın' demişti

Çamlı, daha önce "Kadın erkek eşit değildir, eşitlik koca bir tantanadır" açıklamasının tepki çekmesi üzerine yaptığı diğer açıklamada da görüşlerini savunmuştu. Çamlı, "Kadın ve erkeği eşitliğe zorlayanlar en büyük kötülüğü yapanlardır, tavuğa horozluk yaptıramazsın" demişti.

Çamlı, İstanbul Sözleşmesi'nin ise 'başka toplumsal sıkıntıların kapısını araladığını' belirtmiş, "Şimdi çözüm olsun diye gelen İstanbul Sözleşmesi, Başkanımızın talimatı ile gerçek ve samimi bir çözüm için masaya yatırıyor. Ve gereken yapılacaktır" demişti.