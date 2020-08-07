Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan döviz kuru açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Hükümetimizin ekonomi politikalarına yönelik döviz kuru üzerinden yürütülen manipülasyonlar ve algı operasyonları, küresel ekonomik buhran ve pandemi gerçeğine kör, tam bağımsız ve milli duruş hamlelerimizin başarısına sağır bakış açısının ümitsiz hezeyanlarıdır" dedi.

Kalın, Twitter hesabından, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Döviz kurundaki son gelişmelere dair açıklama yapan Kalın, "Hükümetimizin ekonomi politikalarına yönelik döviz kuru üzerinden yürütülen manipülasyonlar ve algı operasyonları, küresel ekonomik buhran ve pandemi gerçeğine kör, tam bağımsız ve milli duruş hamlelerimizin başarısına sağır bakış açısının ümitsiz hezeyanlarıdır" ifadelerini kullandı.

Hükümetimizin ekonomi politikalarına yönelik döviz kuru üzerinden yürütülen manipülasyonlar ve algı operasyonları, küresel ekonomik buhran ve pandemi gerçeğine kör, tam bağımsız ve milli duruş hamlelerimizin başarısına sağır bakış açısının ümitsiz hezeyanlarıdır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 7, 2020

​Kalın, Doğu Akdeniz'deki duruma ilişkin ise, "Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi yok sayan her girişim sonuçsuz kalacaktır. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde ekonomiden alt yapıya, sağlıktan eğitime, dış politikadan güvenliğe kadar her alanda ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusunda tam bir kararlılık içindedir" dedi.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi yok sayan her girişim sonuçsuz kalacaktır.



Türkiye, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde ekonomiden alt yapıya, sağlıktan eğitime, dış politikadan güvenliğe kadar her alanda ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusunda tam bir kararlılık içindedir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 7, 2020

​