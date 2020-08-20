MHP'de ihraç edilen Enginyurt'a yakın 8 ilçe başkanı görevden alındı

İhraç edilmesinin ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin fotoğraflarını makam odasındaki duvarındandan indiren milletvekili Enginyurt’un bu görüntüleri paylaşmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.
Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun aktardığına göre, MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz'ın Enginyurt'un ihracına tepki göstererek istifa etmesinin ardından, Enginyurt'a yakın olduğu bilinen 8 ilçe başkanı görevden alındı.
Görevden alınan kişiler hakkında resmi yazılar Ordu Valiliği’ne iletildi.
Görevden alınan ilçe başkanlıkları şunlar:
Ünye, Ulubey, Çaybaşı, Mesudiye, Altınordu, Akkuş, Aybastı, Çamaş
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