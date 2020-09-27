Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanıma olasılığını değerlendiriyoruz

Parlamentonun olağanüstü oturumunda konuşan Başbakan Nikol Paşinyan, Erivan’ın Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanıma olasılığını değerlendirdiğini ifade etti.

Konunu çok ciddi bir şekilde ele alınması ve kamuoyunda tartışılması gerektiğine dikkat çeken Paşinyan, “Tüm olasılıkları, olayların gelişimi ile ilgili tüm senaryoları görüşüyoruz” diye konuştu.

Dağlık Karabağ’da şu anda ‘belirli bir durum olmayıp, durumun gelişme aşamasında olduğunu’ söyleyen Paşinyan, ekledi:

“Askerlerimiz durumun gergin olduğunu bildiriyor, fakat genel bir tablodan bahsetmek için erken.”

Yıllardır çözüm bekleyen bölgede gerilim yeniden tırmanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı ve sivil kayıpların olduğu bildirilmişti.

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a ait 2 helikopter ile 3 İHA'yı vurduklarını, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, 12 Ermeni uçaksavar sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.