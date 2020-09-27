Azeri ordusundan Dağlık Karabağ'daki Ermeni garnizonuna teslim olma önerisi: Kaybınız artmasın

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Garnizonun tümüyle imha edilmemesi ve Ermeni tarafının kayıplarının artmaması için Agder'de Ermeni askerine teslim olmaları önerildi. Aksi halde her silahlı kişi imha edilecek" dendi.

Bakanlık, teslim olacak askerlere ve sivillere uluslararası hukuk normlarına uygun şekilde muamele edileceğinin altını çizdi.