Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a derhal ateşkes çağrısı

Dağlık Karabağ'daki cephe hattında gerilimin yeniden tırmanmasını endişeyle karşıladıklarını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan'a derhal ateşe son vermeleri yönünde çağrı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mevcut bilgilere göre Dağlık Karabağ çatışma bölgesindeki durum, ciddi şekilde kötüleşti. Her iki taraf da, cephe hattı boyunca yoğun ateş açmış durumda. Kayıplar olduğuna dair bilgiler geliyor" dendi.

Bakanlık, Azerbaycan ve Ermenistan'ı ateşe derhal son vermeye ve durumun istikrara kavuşturulması için müzakerelere başlamaya davet etti.

Yıllardır çözüm bekleyen bölgede gerilim yeniden tırmanmıştı. Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a ait 2 helikopter ile 3 İHA'yı vurduklarını, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, 12 Ermeni uçaksavar sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.