Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan’a ait hedefler yok edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 20 Ekim gün boyunca ve 21 Ekim sabaha karşı Ağdere, Fuzuli-Cebrayıl ve Gubadlı yönünde operasyonların devam ettiği ve Ermenistan'a ait hedeflerin yok edildiğini belirtildi.