Kayıt
10:31 14 Kasım 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Disipline sevke dilen İyi Partili Özdağ: Ben yalancıyım, Kaboğlu yalancı, peki Kılıçdaroğlu?

    © AA / Murat Kaynak
    Politika
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104035/04/1040350470_0:19:1200:694_1200x675_80_0_0_42990e929c5b38807fab75d021835971.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/politika/202011141043221437-disipline-sevke-dilen-iyi-partili-ozdag-ben-yalanciyim-kaboglu-yalanci-peki-kilicdaroglu/

    Partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik FETÖ iması nedeniyle Disiplin Kurulunca istenen savunmasını yazılı olarak veren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, dört partinin bir araya gelerek anayasa çalışmasında bulunduğu iddiasını bir kez daha dile getirdi.

    Haber Global'e konuşan Özdağ, "İbrahim Kaboğlu'nun başında olduğu ekibin hazırladığını Kılıçdaroğlu söylüyor. İbrahim Kaboğlu kendisi açıklıyor. Ümit Özdağ yalancı, Kaboğlu yalancı, peki Kılıçdaroğlu? Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili Sayın Meral Akşener'in tıbbi tespiti nedir?" diye sordu.

    Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

    Disiplin Kuruluna 10 sayfadan oluşan ve İyi Partinin kuruluşundan bu yana neler olduğunu ortaya koyan 10 sayfalık yazılı savunma verdim. Ben parti disiplini ne gerektiriyorsa onun gereğini yapıyorum. Metnin içeriği ile ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum.

    Buğra Kavuncu ile ilgili adli bir soruşturma başlatıldı. Ben bunu adli bir mücadele değil siyasi bir mücadele olarak görüyorum. FETÖ'ye karşı kanını dökenler, FETÖ'ye karşı mücadele edenler bu partiyi kurdular. FETÖ'nün partimize sızmasını engellemek için üç buçuk yıldır çalışıyorum. Buğra Kavuncu'ya karşı defalarca uyarmama rağmen, genel başkanımız Buğra Kavuncu'yu parti sözcüsü yaptı. Ardından İstanbul İl Başkanı yapıldı. FETÖ'nün bizim partinin içine nasıl sızmak istediğini genel başkanımıza anlattım. Kongreden tek bir kişi kârlı çıktı, o da Buğra Kavuncu.

    'Reddetmekle kalmadı'

    Parti bir eksen değişikliğine sokuldu. FETÖ ve PKK'ya övgüler dizen bir akademisyen divana getirildi.  Bekledim ama Akşener benimle görüşmeyi reddetti. Reddetmekle kalmadı, bana bir kişiyi ve bir çalışma yollayarak benim partiden ayrılarak bir parti kurmamı istedi. Siyasi kariyerimi de planlamış. Bunun için bir kamuoyu araştırması da yaptırmış. Bir siyasi partinin genel başkanı, birlikte kurucusu olduğu kendi partisinden bir milletvekiline bunu nasıl yapar?

    HDP ve diğer iki parti ile birlikte bir anayasa taslağı hazırlandı. Ümit Özdağ bu anayasa taslağını açıkladığı zaman Sayın Akşener ve parti kurmayları siyasi nezaket sınırlarını zorlayarak, sağlık sorunlarım olduğunu söyledi.

    'Bu metni bizzat Kaboğlu'nun kendisinden aldım'

    İbrahim Kaboğlu'nun başında olduğu ekibin hazırladığını Kılıçdaroğlu söylüyor. İbrahim Kaboğlu kendisi açıklıyor. Ümit Özdağ yalancı, Kaboğlu yalancı, peki Kılıçdaroğlu? Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili Sayın Meral Akşener'in tıbbi tespiti nedir? Kemal Kılıçdaroğlu bu anayasa taslağını "Biz hazırladık" diyor. Anayasa çalışması var. Bunun bir örneğini gösterdi. Bu metni bizzat Kaboğlu'nun kendisinden aldım. Bu çalışma bittiğinde bir örneğinin İYİ Parti adına çalışmaya katılan Ahmet Kamil Erozan'a verildiğini söyledi.

    Uzmanların katılımıyla CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi temsilcileri tarafından hazırlanan çerçeve metin 13 Ocak 2018- 7 Mayıs 2018. HDP temsilcilerini Kaboğlu bana söyledi ama ben açıklamam. Kaboğlu'nun bana verdiği metinde bazı maddeler yazılmış. Bunu 28 Haziran 2018'de gazeteci Uğur Koç'un haberinden öğrendim. O tarihte İYİ Partinin Genel Sekreteri olan Aytun Çıray'ı aradım. "Benim haberim yok arayayım" dedi. Bana döndü ve "İYİ Parti adına görüşmelere Erozan katılmış" dedi.

    Ortada CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin hazırladığı bir taslak var. Kılıçdaroğlu 2 yıl önce açıkladı. Bu kadar açık ve net.

    Kaboğu, "Bu toplantıları yaptık, dört partiden uzmanlar katıldı ve bu ilkeler ortaya çıktı" dedi. Akşener ise "CHP ile de katılmadık, Saadet Partisi ile de katılmadık" diyor. Bundan sonra mesele benimle Akşener arasında değil, Kılıçdaroğlu ve Kaboğlu ile İYİ Parti yetkillileri arasındadır. 

    Etiketler:
    İbrahim Kaboğlu, Disiplin, CHP, HDP, Anayasa, Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti, Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Buzulların 1950'lerden bu yana yaklaşık 450 metre geri çekildiğini söyleyen uzmanlar, Laohugou No 12” olarak bilinen 20 kilometrekarelik buzulun ölçümlerin başladığı 60 yıl öncesinden bu yana yaklaşık yüzde 7 küçüldüğünü ve son yıllarda erimenin hızlandığını belirtti.
    'Şok edici bir hızla' eriyen Çin'deki buzullar görüntülendi
    Karikatür
    İran’dan komşu ülkelere ‘Trump gitti, işbirliği elini uzatıyoruz’ çağrısı
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet