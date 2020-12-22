CHP'li Öztrak: Osman Öcalan yeniden ortaya çıktıysa anlaşılan ufukta seçim var

CHP Sözcüsü Öztrak, "Osman Öcalan yeniden ortaya çıktıysa anlaşılan ufukta seçim var. Cumhurbaşkanı danışmanının PKK elebaşının kardeşiyle görüşmesi bizi şaşırtmıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi için verdiği yemeğin görüntülerine tepki gösteren Öztrak, "Millet canıyla uğraşırken, bu ülkenin esnafı, çiftçisi, emekçisi, emeklisi, genci ıstırap çekerken bu debdebe, şaşaa, eğlence nedir?" dedi.

Öztrak, söz konusu yemeğe katılanların maske takmadığına da dikkat çekerek "O görüntülere bakınca, insan, 'Acaba aşılar milletten önce, saray sosyetesine mi yapıldı?' diye düşünmeden de edemiyor" diye konuştu.

Öztrak, salgın dolayısıyla vatandaşın çektiği sıkıntılara değinirken, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yansıyan yemek görüntülerine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Tam da Gaziantep’te, 11 yurttaşımızın hayatına mal olan facia milletimizin yüreğini parçalarken, beylerin saraylarında, vur patlasın çal oynasın konuk ağırlama görüntüleri ortaya çıkıyor. Millet canıyla uğraşırken, bu ülkenin esnafı, çiftçisi, emekçisi, emeklisi, genci ıstırap çekerken bu debdebe, şaşaa, eğlence nedir? Biz kaç zamandır söylüyoruz: 'Bunlar milletten koptular, saraylarından millete dürbünün tersiyle bakıyorlar, milleti görmüyorlar. Milletle aralarındaki mesafe o kadar uzak ki sesini duymuyorlar."

'Bahçeli'nin görüşmeden haberi var mı?'

Faik Öztrak, soru cevap bölümünde bir muhabirin Osman Öcalan’ın verdiği röportajda Cumhurbaşkanı danışmanı ile görüştüğünü açıklaması hakkındaki soru üzerine Öztrak, şunları söyledi:

"Osman Öcalan yeniden ortaya çıktıysa anlaşılan ufukta seçim var. Cumhurbaşkanı danışmanının PKK elebaşının kardeşiyle görüşmesi bizi şaşırtmıyor. Şunu sormamız lazım, kim bu Osman Öcalan ile görüşen Cumhurbaşkanı danışmanı? Sarayın bekçisinin bu görüşmeden haberi var mıdır? Acaba Bahçeli bu danışmana görüşme için icazet vermiş midir? Eğer haberi yoksa şimdi ne yapmayı düşünmektedir, bunları kamuoyuna açıklamalıdır."

Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maraş Katliamı'nın yıldönümünde Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’i ziyaret etmesi hakkındaki eleştiriler hakkındaki soru üzerine "Kahramanmaraş katliamının acısını üzüntüsünü kalbimizde hissettik. Kaldı ki bu yıldönümünde genel başkanımız partimizin kurumsal görüşünü sosyal medyadan attığı mesajla milletimizle paylaştı. Bu ziyareti eleştirenler Yunus'un Mevlana'nın, Hacı Bektaşi Veli'nin öğretilerini anlamayanlardır. Hepsi sevgi diliyle konuşmuştur. Sayın Genel Başkanımız insani bir ziyaret gerçekleştirmiştir" yanıtını verdi.

Öztrak, cezaevlerindeki çıplak arama iddiaları hakında da "FETÖ'cü PKK'lı denilerek bu iddialar geçiştirilemez. Bu iddialar yaygın bir şekilde gelmektedir ve ciddidir. Bu konuya onun söylemi bunun söylemi diye yaklaşmak insan haklarına aykırıdır. Bu iddiaların komisyonda ciddiyetle araştırılması devlet olmanın gereğidir" dedi.