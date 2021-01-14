İYİ Parti'den ihraç kararı iptal edilen Özdağ: Sözlerimin arkasındayım

İYİ Parti'den ihracı mahkeme kararıyla iptal edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Adalet yerini buldu. Hiçbir açıklamamdan dolayı pişman değilim. Bugüne kadar ne söylediysem, bundan sonra da söylemeye devam edeceğim. Şimdiye kadarki tüm sözlerimin arkasındayım" dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti'den ihraç kararı dün mahkeme kararıyla iptal edilen Ümit Özdağ'la görüşmesini köşesine taşıdı.

Selvi, "Ümit Özdağ’ı aradığımda sesi neşeliydi. 'Kurucusu olduğum partime döndüm' dedi. Adalet yerini buldu. Hiçbir açıklamamdan dolayı pişman değilim. Bugüne kadar ne söylediysem, bundan sonra da söylemeye devam edeceğim. Şimdiye kadarki tüm sözlerimin arkasındayım” dediğini aktardı ve şöyle devam etti:

"Bu karar karşısında İYİ Parti ne yapacak? Mahkeme usul açısından bir karar verdi. Öncelikle 1 hafta-10 gün içinde çıkması beklenen gerekçeli kararı bekleyecekler. Nerelerde usul hatası yapıldığı ortaya çıkacak.

'Edindiğim izlenim, Ümit Özdağ hakkında yeniden ihraç düğmesine basılacağı yönünde'

İYİ Parti kaynakları, 'Ümit Özdağ’ın ihracına ilişkin esas hakkındaki gerekçelerimiz geçerliliğini koruyor. Mahkeme sadece usul açısından iptal kararı verdi. Zaten esas açısından karar verme yetkisi yoktur. Gerekçeli karar çıktıktan sonra yetkili kurullarımız yeniden değerlendirme yapacak' dedi.

Edindiğim izlenim, Ümit Özdağ hakkında yeniden ihraç düğmesine basılacağı yönünde. Özdağ, disipline sevk yetkisinin genel başkan ya da genel idare kuruluna ait olduğu, ancak kendisiyle ilgili işlemin genel sekreterlik tarafından yürütüldüğü itirazında bulunmuştu. Değişen tek şey, bu kez ihraç işlemi genel başkan tarafından yürütülecek."