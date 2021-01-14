İYİ Partili Kavuncu, Özdağ kararını Sputnik’e değerlendirdi

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracıyla ilgili Disiplin Kurulu kararını iptal etti. İYİ Parti merkez yönetimi karar karşısında sessizliğini koruyor. Peki, sürecin başlamasına neden olan İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ne diyor?

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Sputnik'e yaptığı değerlendirmede, mahkemenin kararını eleştirdi. Partinin yetkili kurumlarının konuyu görüşeceklerini belirten Kavuncu, şunları söyledi:

"Mahkeme zaten usulden bozdu, esastan değil. Benim hakkında açtığım hakaret ve iftira davam devam ediyor. Ben sadece şunu söylüyorum, Türk yargısının bu konudaki hızına hayran olduk. Keşke birçok konuda da aynı şekilde hızlı karar verseler.”

Ne olmuştu?

İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun 'FETÖ'cü' olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Daha sonra parti teşkilatı, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunu belirttikleri dilekçeleri Genel Merkez'e ileterek partiden ihracını istemişti. Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilattan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti.

Bu gelişmenin ardından Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşen Kurul, Özdağ'dan iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunma talep etmişti. Özdağ'ın savunmasını vermesinin ardından Kurul, oy birliğiyle ihracına karar vermişti.

Disiplin Kurulunun 16 Kasım 2020'de aldığı kararla parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilen Özdağ, bu kararın iptali için dava açmıştı.

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 13 Ocak Çarşamba günü İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracıyla ilgili Disiplin Kurulu kararını iptal etti.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.