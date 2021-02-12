Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz: Kılıçdaroğlu aday belirlemeden önce 'en mantıklısı İnce' dedi

'Memleket Hareketi'ni kurup CHP'den istifa eden Muharrem İnce'nin, CHP yönetimine yönelik "Yüzde 30 alacağımı tahmin etmediler. 'Sayın Akşener ikinci, Muharrem İnce üçüncü olur çeker köyüne gider' diye düşündüler. Kripto Tayyipçi bunlar. CHP yönetiminin ayarlarını bozdum" sözlerine o dönemin tanığından yanıt geldi.

GazeteDuvar'da yer alan habere göre, Avrasya Araştırma Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday belirlenmeden önce 4 anket yapıp sonuçlarını sunduğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İnce'nin aday yapılması durumunda yüzde 30'u geçeceğini bildiğini söyledi.

Twitter hesabından İnce'nin sözlerine yanıt veren Özkiraz'ın, "İzin almadan açıklıyorum ama umarım ayıp etmiş olmam" diyerek başladığı paylaşımları şöyle:

"Muharrem İnce'nin '30 alacağımı tahmin etmediler, 2. olur köyüne gider diyerek beni aday ettiler' söylemi tamamen uydurmadır. İnce'nin adaylığından önce ben 4 adet anket yaptım ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na anketleri sundum.

Anketlerde birçok isim sorduk. Abdullatif Şener, İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşen, Muharrem İnce, Meral Akşener vs. vs. Hem çatı adaylık için hem ayrı ayrı adaylık için sorular ve isimler koyduk.

Sayın Akşener çatı adaylığa karşı olduğunu ve aday olduğunu açıkladıktan sonra, CHP adayı için anketler de yaptık. Yaptığımız tüm anketlerde şu sonuca ulaştık. Aday İnce olursa en yüksek oy alınıyor. Bizim anketimizde 29-31 arasıydı.

Abdullatif Şener, İlhan Kesici gibi isimler daha az oy almakla birlikte Meral Akşener'in de yarışta kalmasını sağlayabilirdi. Takdir edersiniz ki hiçbir genel başkan (ittifak ortağı bile olsa) kendi partisinin adayının başka bir aday tarafından geçilmesini göze alamazdı.

Bu süreçte bazen günde 2. kez baş başa görüştük. Yılmaz Hocanın Hem kitlemiz tarafından kabul edileceğini hem de karşıyı bloklaştırmayacağını, Sayın Şener ve Kesici'nin de karşıdan oy alabileceğini, İnce'nin daha yüksek oy almasına rağmen karşıyı bloklaştırabileceğini savundum.