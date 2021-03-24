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    AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Maske, mesafe ve temizlik konusuna özenle dikkat ettik

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    Politika
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    Haber Global canlı yayınına kayılan AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Cahit Özkan bugün gerçekleşen AK Parti 7. Olağan Kongresi ile ilgili "Maske, mesafe, temizlik konusunu özenle dikkat ettik. Burada bir vaka artışı falan olmayacak" ifadesini kullandı.

    AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Cahit Özkan Haber Global'de Senem Toluay Ilgaz'ın sorularını yanıtladı. Yayında, salgın döneminde kongrelere getirilen eleştirilerle ilgili konuşan Özkan şunları söyledi:

    "Salgın tüm dünyada sıfırlanmadığı süreçle Türkiye'de de bitmeyecek. Özellikle kongre alanına gelen tüm delegeler testlerden geçirilmiştir. Trübünlerde ise maske mesafeyi kontrol almaya çalıştık. O kalabalıktan bir şekilde geçip kongre alanına biz de geldik. Orada yatay çekimden ötürü alan dar olarak görünüyor ve kalabalık iç içe geçmiş gibi yansıyor. Bu konuda bir hassasiyetimiz vardı orada riski artıracak bir durum yoktur. Maske, mesafe, temizlik konusunu özenle dikkat ettik. Burada bir vaka artışı falan olmayacak."

    Programdan bazı başlıklar şöyle:

    Kabine değişikliği ne zaman?

    "AK Parti kuruluşundan bugüne hiçbir seçimi kaybetmedi. Bu Türkiye tarihinde tektir. Kabineye seçim beyanname ve manifestolarımızda şuanki kadroyla bakıp analiz edilerek Cumhurbaşkanımız her zaman olduğunu böyle karar verir. Milletin seçmiş olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin sesine kulak veren bir lider olarak kararını verecektir.

    İstanbul Sözlşemesi'nin yerine ne konacak?

    İstanbul Sözleşmesi adı İstanbul olsa da Avrupa'nın konseyinden çıkmış bir isimdir. Acaba gerçekten toplumda aileyi gören bir sözleşme mi? İmza süreçlerine bakıldığında Türkiye tarafında toplumsal yaklaşımı ifade edilmiştir. Türkiye toplantıda aileye, kadına şiddete karşı vurgularını yaptı. Birçok ülke de gerekçelerini dile getirip çıktı. Sözleşmelerden çıkılmayacağı anlamına gelmez. Milletimiz kaderi AK Parti'nin kaderidir. Kadına şiddete karşı daha güçlü bir şekilde sözleşmeyi hazırlıyor ve dünya kamuoyuna da bunu sunacağız. Bazı refleklerse sözleşmeden çıkan ülkeler yeni sözleşmemize davet edilecek ve inşallah katılırlar.İstanbul Sözleşmesi toplumun büyük kısmında rahatsızlık yaratıyordu. Sadece toplumun nabzını tutmak değil, sosyolojik araştırmalar milli iradenin nabzını da tutmalı.

    6284 sayılı yasa ölçülüp biçilip parlemantonun kararıyla İstanbul Sözleşmesi'ne bağlı kalmadan da kadını korumanın güvencesidir. Aileyi korumak ve kadına karşı şiddeti kaldırmakla ilgili yeni çalışmalarımız olacaktır."

    Etiketler:
    Maske, Sosyal mesafe, AK Parti, Cahit Özkan
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kritik mevkilerde kurulan istasyonlarıyla ve 2 binin üzerinde deneyimli personel kadrosuyla 7 gün 24 saat gemilerin acil durum çağrılarına cevap veriyor. Ekipler denizlerin en tehlikeli noktalarında arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Bunlardan biri olan Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', her türlü hava şartında görev yapabilecek niteliklere sahip olması nedeniyle, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün operasyonel gücünü arttırıyor.
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