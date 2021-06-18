Kılıçdaroğlu: Namuslu savcılara sesleniyorum, soruşturma açmazsanız daha çok provokasyonla karşı karşıya kalacak ülkemiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 parti çalışanının hayatını kaybettiği HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıya ilişkin olarak, "Bu ülkenin namuslu savcılarına son kez sesleniyorum, soruşturma açmaz iseniz daha çok provokasyonla karşı karşıya kalacak ülkemiz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de parti çalışanı Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği HDP il binasına saldırıyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

"İstiyorlar ki bu ülkede hiçbir genç mutlu olmasın. Kaçan kaçsın, kalan da ölsün. kahvaltı ederken Deniz'i öldürdüler. Katlettiler kızımızı" diyen Kılıçdaroğlu savcılara da çağrı yaptı.

Kılıçdaroğlu, 'Vatansever savcıların kalplerinin bu ülke için çarptığını' vurgulayarak, "Bu gece namuslu savcılara son çağrımı yapacağım. Bu gece bu ülkenin mert ve vatansever savcılarına son kez sesleniyorum. Biliyorum ki azınlıkta olsanız da hâlâ vatansever olanlarınız var. Hâlâ oradasınız. Partileştirdiler savcılıkları. Ama hepinizi hala bitiremediler. Az kaldınız ama oradasınız. Hâlâ kalbiniz bu ülke için çarpıyor" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



Biliyorum bu talebim tüm emeğinize mal olabilir. Sürebilirler sizi men edebilirler mesleğinizden. Ama aynı zamanda biliyorum ki içiniz içinize sığmıyor biliyorum. Siz bu ülkenin evlatlarısınız. Atatürk'ün ruhu hala içinizde yaşıyor. Bu ülkenin namuslu evlatları. Vaktimiz hızla daralıyor. Soruşturma açmaz iseniz daha çok provakasyonla karşı karşıya kalacak ülkemiz. Daha çok Deniz'lerin canlarına kastedilecek. Unutmayın dünyada bizi haydut devlet konumuna düşürmek isteyen düşmanlarımız var. Onların dümenine siz de ister istemez su taşımış olacaksınız. İlk soracağınız soru: 10 milyon Euro'yu Ankara'da kimin için istediler? İşte o sorunun yanıtı sizi Deniz'in katillerine kadar da götürecek.

Bu ülkenin namuslu savcılarına son kez sesleniyorum... pic.twitter.com/MU4WZ0OIlA — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 17, 2021 ​

Ne olmuştu?





İzmir'de HDP il binasına silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlenmiş, olayla ilgili Onur Gencer isimli şahıs gözaltına alınmıştı. Saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz hayatını kaybetmişti. İzmir Valiliği'nin görevinden istifaen ayrılmış bir sağlık çalışanı olduğunu açıkladığı saldırgan, polise verdiği ilk ifadesinde "Kimse ile bir bağlantım yok. PKK’dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim" demişti.