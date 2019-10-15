İzvestiya: Barış Pınarı Harekatı, AB'nin kapılarını Türkiye'ye kapattı

Avrupa Parlamentosu vekilleri, Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin AB'ye katılım şansını ortadan kaldırdığını söyledi. Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Şam'la işbirliği konusunda anlaşırken, iktidardaki Baas Partisi yetkilileri, Kürtlerle çok sayıda görüşme yaptıklarını ve Moskova ile Ankara'nın Soçi'dekine benzer bir görüşme yapacağını duyurdu.

İzvestiya gazetesine demeç veren AP'nin Fransız üyesi Thierry Mariani, "Ankara, eylemleriyle AB'nin bir parçası olmak istemediği mesajını veriyor. Elbette Türkiye AB'nin büyük bir komşusu ve komşularımızla mutabakat içinde olmak bizim için önemli ancak bir anlamı olmayan ve 30 yıl boyunca hiçbir sonuç getirmeyen bu tartışmalar sona ermeli" dedi.

AP Türkiye'yle İlişkiler Delegasyonu üyesi Slovak vekil Milan Urik, AB'nin Ankara'nın tehditlerini kabul edemeyeceğini belirtti.

Urik'e göre AB, dış sınırlarını titizlikle korumalı ve Türkiye'yle üyelik müzakerelerine son vermeli.

'KÜRT ÖZERK BÖLGESİ KONUSUNU İLERİDE GÖRÜŞÜLECEK'

İzvestiya, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na başlamasının ardından Kürt gruplar ile Şam yönetimi arasında varılan anlaşmayı Baas yetkilileriyle konuştu.

Gelecek günlerde Kürt gruplarla birkaç görüşme daha yapacaklarını belirten bir yetkili, "Kürt özerk bölgesi kurulması konusu detaylı olarak ele alınmadı, bu konu tüm bölgelerde kontrol sağlandıktan sonra görüşülecek. Şu anda gündemimizde tüm Suriyeli vatandaşların güvenliğinin sağlanması var" ifadelerini kullandı.

'PUTİN VE ERDOĞAN GEÇEN YILKİ SOÇİ ZİRVESİNE BENZER BİR GÖRÜŞME YAPABİLİR'

Şu anda Ankara ile Şam arasında doğrudan diyalog olmadığını kaydeden Suriyeli yetkili, "Tüm irtibat Moskova üzerinden sağlanıyor ve bu her iki tarafın da işine geliyor. Türkiye, Suriye hükümetini meşru görmemeye devam ediyor. Yakın gelecekte Rusya ve Türkiye liderleri arasında İdlib gerilimi azaltma bölgesi mutabakatının yapıldığı görüşmeye benzer bir görüşme yapılabilir" diye ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül 2018'de Soçi'de yaptıkları görüşmede İdlib'de gerilimi azaltma bölgesi kurulması konusunda mutabakat yapmıştı.