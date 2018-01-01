Puşkov, ‘Nükleer düğme masamda’ diyen Kim'in sözlerini değerlendirdi: Bahisler artıyor

Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Kuzey Kore liderinin açıklamalarına ilişkin Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Puşkov, "Yılın ilk haberi: Kim, ABD ana karasının nükleer saldırı menzilimizde olduğunu, nükleer düğmenin daima masasının üzerinde olduğunu açıkladı. Nükleer poker devam ediyor, bahisler artıyor" ifadelerini kullandı.

1-ая новость года: Ким заявил, что все США уязвимы для удара КНДР,ядерная кнопка —у него на столе. Ядерный покер продолжается, ставки растут — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 January 2018

​Daha önce Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülke halkına seslendiği yeni yıl mesajında ülkesinin nükleer ve balistik füze programlarından vazgeçmeyeceğini, 'nükleer düğmenin daima masasının üzerinde' olduğunu söylemişti.