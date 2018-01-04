Zaharova'dan Rus gazetecileri sınır dışı eden Letonya'ya tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus gazetecileri sınır dışı eden Letonya'nın uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini ifade etti.

Letonya'nın TV Centr televizyonu ve Rusya Devlet Televizyon Radyo Kurumu'ndan (VGTRK) gazetecileri sınır dışı etmesini değerlendiren Zaharova, "Riga yönetimi, ifade özgürlüğüyle ilgili uluslararası yükümlülüklerini aleni ve kaba biçimde ihlal ediyor, BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi'nin ana sözleşmelerini çiğniyor" ifadelerini kullandı.

'AB'NİN GİZLİ DESTEĞİNİ ALARAK…'

Zaharova, Letonya'nın AB'nin gizli desteğini alarak rahatsızlık duyduğu tüm gazetecileri ülke dışına gönderme hedefi taşıdığının aşikar olduğunu vurguladı.

'ULUSLARARASI KURULUŞLAR GEREKEN YANITI VERMELİ'

Zaharova, uluslararası kurumların Riga'nın bu adımına tepki vermesini sağlayacaklarını da kaydederek ilgili kurumlara Letonya'nın demokrasi açısından anlamsız olan bu eylemine gereken yanıtı verme çağrısı yaptı.