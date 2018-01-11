'Rusya ve Mısır arasındaki uçak seferleri şubat ortasında başlayabilir'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sokolov, "İlgili kararnamenin imzalanması sonrası uçuşların başlaması için yaklaşık bir buçuk ay gerektiğini daha önce söyledim. Zira Kahire'deki havalimanı, havalimanı hizmet şirketiyle ilgili anlaşmalar imzalanacak ve Aeroflot'un temsilciliği çalışmalarına başlayacak" dedi.
© AFP 2018/ ALEXANDER NIKULIN
Sokolov, "Dolayısıyla Moskova ve Kahire arasındaki seferlerin başlaması şubat ortasını bulacak" diye ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Ocak'ta Mısır'la uçak seferlerinin yeniden başlatılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.
Putin'in imzaladığı kararnameye göre Rus havayolu şirketleri, Mısır'ın başkenti Kahire'ye uçak seferleri düzenleyebilecek.
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