'Rusya ve Mısır arasındaki uçak seferleri şubat ortasında başlayabilir'

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, Rusya ve Mısır arasında 2 yılı aşkın bir süredir yapılmayan uçak seferlerinin şubat ortasında başlayabileceğini söyledi.

© AFP 2018/ ALEXANDER NIKULIN Putin, Rusya ile Mısır arasındaki uçak seferlerini yeniden başlattı

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sokolov, "İlgili kararnamenin imzalanması sonrası uçuşların başlaması için yaklaşık bir buçuk ay gerektiğini daha önce söyledim. Zira Kahire'deki havalimanı, havalimanı hizmet şirketiyle ilgili anlaşmalar imzalanacak ve Aeroflot'un temsilciliği çalışmalarına başlayacak" dedi.

Sokolov, "Dolayısıyla Moskova ve Kahire arasındaki seferlerin başlaması şubat ortasını bulacak" diye ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Ocak'ta Mısır'la uçak seferlerinin yeniden başlatılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Putin'in imzaladığı kararnameye göre Rus havayolu şirketleri, Mısır'ın başkenti Kahire'ye uçak seferleri düzenleyebilecek.