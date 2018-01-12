Lavrov ve Zarif, Suriye'yi konuştu

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Zarif, görüşmede ay sonunda Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi öncesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararına istinaden siyasi çözüm arayışları kapsamında Suriye'deki durumu ele aldı.
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Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak'ta Soçi'de yapılması bekleniyor. Kongrede yeni anayasa hazırlanması ve BM himayesinde seçim yapılması gibi konuların masaya yatırılması planlanıyor.
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