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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

    Lavrov: Rus askerlerin Afrin’den çekildiklerine yönelik haberler yalanlandı

    © Sputnik/ Valery Melnikov
    Rusya
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    Lavrov, Rus askerlerin Afrin'den çekildiklerine yönelik haberleri yalanladı.

    Nurettin Canikli
    © AA/
    Canikli'den Afrin açıklaması: Rusya askeri varlığını çekecek, bu harekat yapılacak
    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus askerlerin Afrin’den çekildiklerine yönelik haberleri yalanladı.

    Lavrov, Rus askerlerin Afrin’den çekildiklerine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

    ‘Rusya’nın Afrin’deki silahlı kuvvetlerini gerçekten çekmeye başladı mı?’ sorusuna yanıt olarak Lavrov, “Bu yöndeki haberler daha sonra yalanlandı” ifadelerini kullandı.

    ‘RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN’IN ÖNCELİKLİ VAZİFESİ İDLİB’DEKİ GERİLİMİ AZALTMA BÖLGESİ’

    Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran’ın şu anki öncelikli vazifesinin İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin işlevlerinin sağlanması olduğunu söyledi.

    Rus diplomat, “Türkiye ve İran ile birlikte şu anki başlıca vazifemiz, İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin tam anlamıyla işlevlerini sağlamak” diye konuştu.

    Anadolu Ajansı, TSK'nın Afrin'e gerçekleştirmesi beklenen harekatı öncesinde, bölgedeki Rus askerlerinin çekilmeye başladığı iddiasını son dakika koduyla duyurmuştu.

    ‘RUSYA İRAN İLE YAPILAN NÜKLEER ANLAŞMANIN KORUNMASI İÇİN CİDDİ ÇABA HARCAYACAK’

    Lavrov, Rusya’nın İran ile yapılan nükleer anlaşmanın korunması için ciddi çaba harcayacağını bildirdi.

    Rus diplomat, “Anlaşmaya dokunulmaması için oldukça ciddi çaba sarf edeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

    ‘ABD’NİN TALEPLERİ TAHRAN İÇİN KABUL EDİLEMEZ’

    ABD’nin İran ile yapılan nükleer anlaşma konusunda öne süreceği taleplerin Tahran için kabul edilemez olacağını belirten Lavrov, “O (anlaşma), özellikle ABD’nin talepleri doğrultusunda değiştirilmiş şekliyle korunamaz. Bu İran için kabul edilemeyen bir şey olacak. Bu şimdiden biliniyor ve zannediyorum ki Avrupalılar da bu tehlikenin farkında” ifadelerini kullandı.

    ‘KOALİSYON SURİYE’DE EL NUSRA CEPHESİ İLE SAVAŞMIYOR’

    Ahmet Carba- Sergey Lavrov
    Sputnik
    Lavrov: El Nusra'nın dış ülkelerden destek aldığını gösteren verilerimiz var
    Lavrov, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, önceden de olduğu gibi Suriye’de Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi) militanlarıyla savaşmadığını belirtti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lavrov, “Savaşın ilk başladığı zamanlar (ABD eski Dışişleri Bakanı) John Kerry ile ABD öncülüğündeki koalisyon gücünün El Nusra Cephesi’ne dokunmadığı konusundaki gerçekleri paylaştığım günden bu yana yıllardır bunu yinelemeye devam ediyorum. Washington’un önderliğindeki koalisyon şimdiye dek olduğu gibi, bugün de El Nusra Cephesi’yle savaşmıyor” ifadelerini kullandı.

    ‘ABD TAAHHÜTLERİNE RAĞMEN SURİYE’DE ALTERNATİF YÖNETİM ORGANLARI OLUŞTURUYOR’

    Lavrov, ABD’nin Suriye’de alternatif yönetim organları oluşturduğunu ve bunun Washington’un taahhütlerine aykırı olduğunu söyledi. Basın konferansında açıklamalarına devam eden Lavrov, “ABD’nin Suriye topraklarının büyük bir kısmında alternatif yönetim organlarını kurmaya çalışması bir gerçek ve bu durum, Suriye’nin toprak bütünlüğüne bağlı kaldıklarına dair birçok kez imza atmış oldukları taahhütleriyle kesinlikle çelişiyor” diye konuştu.

    Lavrov, “Tutarsızlık ve üzerinde anlaşmaya varılan konulara prensipte bir bağlılığının olmayışı, modern Amerikan diplomasisinin karakteristik özelliklerinden” ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un kendisine birçok kez Amerikalıların Suriye’deki varlıklarının tek sebebinin ve amacının IŞİD’e karşı zafer kazanmak olduğunu söylediğini hatırlatan Lavrov, “Şimdiyse çok daha ileriye yönelik planlar ortaya çıkıyor. Bunu dikkate almak ve Suriye devletinin egemenliğinin baltalanmasına izin vermeyecek yollar aramak durumundayız” dedi.

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    Etiketler:
    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sergey Lavrov, Afrin, Suriye, Türkiye, Rusya
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