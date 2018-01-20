Soçi’ye ‘güvenli şehir’ sistemi geliyor

© Sputnik/ Konstantin Chalabov Soçi’de 2018 FIFA Dünya Kupası için yapılan tesisler kente hediye edilecek

Soçi ve Krasnodar'daki tüm acil müdahale hizmetleri, 2018 FIFA Dünya Kupası sırasında, 2014 Kış Olimpiyatları ve 2017 Konfederasyonlar Kupası döneminde de uygulanan şekilde çalışacak. Böylece olaylara reaksiyon gösterebilme süresinin önemli ölçüde kısaltılması planlanıyor.

‘Güvenli şehir' donanım-yazılım sistemi güvenlik kamera ağı, risk tanımlama programı ve ‘Sistem-112' acil durum bildirme sisteminden oluşuyor.

Turnuva sırasında Soçi'deki Fişt stadyumundaki güvenlik, Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yaklaşık 100 personel tarafından sağlanacak. Yaklaşık 500 kurtarıcı da stadyumun dışındaki arazide görev yapacak. Soçi'de yaklaşık 2 bin uzman çalışacak.