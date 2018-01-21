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    Dünya Kupası Yekaterinburg Stadyum

    Yekaterinburg’daki otobüs ve tramvay yolcularına ödeme kolaylığı

    © AFP 2018/ Mladen ANTONOV
    Rusya
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    Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya'nın 11 kentinden biri olan Yekaterinburg’da, önümüzdeki yaz döneminde otobüs ve tramvay kullanacak olan kent halkı ve turistler için banka kartı ve mobil uygulamayla ödeme imkânı sağlanacak.

    Yekaterinburg
    © REUTERS/ David Mdzinarishvili
    Yekaterinburg havalimanı, 2018 FIFA Dünya Kupası sırasında yaklaşık 60 bin taraftar ağırlamayı planlıyor
    Yekaterinburg yönetimi, kent halkına ve 2018 Dünya Kupası maçlarını izlemeye gelecek turistlere otobüs ve tramvayda temassız ödeme özelliği bulunan banka kartıyla ya da özel mobil uygulama kullanarak taşıma ücretini ödeme imkânı sağlamayı planlıyor.

    EKart olarak tanıtılan elektronik ödeme kartı uygulamasını hayata geçiren İnformatsionnaya Set (Enformasyon Ağı) şirketinin Genel Müdürü Pavel Vedernikov, Rus basınına elektronik ödeme sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    'TAŞIMA ÜCRETİ İÇİN TEMASSIZ ÖDEME ÖZELLİKLİ KARTLARI CİHAZLARA DOKUNDURMAK YETERLİ OLACAK'

    Vedernikov, “Sistemin tüm hatlarda veya sadece 2018 Dünya Kupası maçlarına gelen konukların kullanacağı güzergâhlarda olmasına daha sonra karar verilecek. Şu anda metroda ödeme için kullanılan, ‘temassız ödeme’ özelliği bulunan MasterCard (Pay Pass), VISA (Pay Wave) ve MİR sistemlerinin kartları, tramvay ve otobüslerde de kabul edilecek. Kullanıcıların, taşıma ücretini ödemek için kartlarını araçlardaki cihazlara dokundurması yeterli olacak” ifadelerini kullandı.

    Vedernikov, uygulamaya geçirilecek ödeme sistemi için yeni cihaz alınması gerekmeyeceğini, eski cihazlardaki yazılımların değiştirilerek, sistemin işler hale getirileceğini de sözlerine ekledi.

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    Etiketler:
    Toplu taşıma, 2018 FIFA Dünya Kupası, Yekaterinburg, Rusya
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