Rusya, Ay misyonunu 2019’da başlatmayı planlıyor

‘Luna-25', 40 yıllık aradan sonra Ay'a gönderilen ilk Rus uzay aracı olacak.
Misyonun amacı, Ay'ın kutuplarındaki regolitin, özellikle büyük ilgi kaynağı olan uzay menşeili uçucu bileşiklerin kimyasal terkibinin incelenmesi. Araçtaki cihazlar ayrıca Ay'ın plazma tozlu kutup ekzosferindeki süreçleri araştıracak.
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Uzay Araştırmaları Enstitüsü yetkilisi İgor Mitrofanov, Rusya Bilimler Akademisi'nin uzay toplantısında, Rus aracın Ay'a iniş yerinin seçildiğini belirterek, "Bu yer, Boguslavsky Krater'in kuzeyinde bulunuyor. Yedek olarak Muncini Krater'inin güneybatısı değerlendiriliyor" dedi.
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