Peskov: Bazı muhaliflerin katılmaması, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için sorun teşkil etmez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye muhalefetinden bazı temsilcilerin Soçi'de Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmamasının bir sorun oluşturmayacağını belirtti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, "Suriye'de halihazırda devam eden süreçlerin bazı temsilcilerinin kongreye katılmaması, kongrenin ilerleyişini engellemeyecek ve kongreyi ciddi şekilde sabote etmeyecek" dedi.

LAVRENTYEV: HNC'YE DAVETİMİZ HALEN GEÇERLİ

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev de muhaliflerin kongreye katılımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Lavrentyev, Cenevre müzakerelerinde masada olan hem siyasi hem de silahlı muhalif grupları içeren Yüksek Müzakere Komitesi'nin (HNC) kongreye katılmayacak olmasından üzüntü duyduklarını söyledi.

HNC'ye yaptıkları davetin halen geçerli olduğunu kaydeden Lavrentyev, aklıselimin galip gelmesini ve HNC yönetiminin kongreye katılmasını beklediklerini ifade etti.

Lavrentyev, HNC bünyesinde bulunan Moskova ve Kahire gruplarının yanı sıra bazı grupların temsilcilerinin kongreye katılma kararı aldığını da kaydetti.

'KÜRTLER KONGREYE KATILACAK'

Öte yandan Lavrentyev, Kürtlere kongre davetlerinin bireysel olarak gönderildiğini söyledi.

Rus diplomat, Kürtlerin kongreye katılacağından emin olduğunu da vurguladı.