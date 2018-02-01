Lavrov'dan Soçi'deki Suriye kongresine katılmayan İstanbul merkezli muhalifler hakkında açıklama

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ile Moskova'da ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Soçi'deki kongreye katılmayı reddeden İstanbul merkezli muhaliflerle ilgili bir soru üzerine "İstanbul merkezli muhalif grup Soçi'ye geldi ancak çözümle hiçbir alakası bulunmayan gerekçelerle kongreye katılmayı reddederek İstanbul'a döndü" dedi.

Söz konusu muhaliflerin yetkilerini Türk dışişleri bakan yardımcısına verdiğini belirten Lavrov, "Bakan yardımcısı, kongrede başından sonuna kadar bulunarak İstanbul merkezli muhaliflerin temsili bakımından kongrenin kapsayıcı olma özelliğini temin etti" diye ekledi.

Kongre vesilesiyle havaalanına ve kongre merkezine yerleştirilen Suriye bayraklı resim ve logolara tepki göstererek ülkeye giriş yapmak istemeyen muhalifler, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmama kararı alarak temsil yetkisini Türk heyetine vermişti.

© REUTERS/ Sergei Karpukhin 'Bazı muhaliflerin Soçi'deki kongreye katılmaması siyasi bir hata'

Bu arada Lavrov, kongrenin yüzde 100 kapsayıcı olmadığını ancak Suriye toplumundaki farklı grupların temsili bakımından benzersiz olduğunu kaydetti.

Lavrov, "Suriye'nin geleceğini ilgilendiren konuların çözümünde yer alması gereken tüm Suriyelilerin istisnasız olarak Soçi'de temsil edildiğini savunmuyoruz. Ancak Suriye toplumunun tüm temel gruplarının bu kadar geniş kapsamda temsil edildiği başka bir kongre yapılmadığının altını bir kez daha çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'MİSTURA, SOÇİ'NİN CENEVRE'Yİ CANLANDIRACAĞINI SÖYLEDİ'

Öte yandan Lavrov, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın kendisine Soçi kongresinin Cenevre müzakerelerini canlandırmaya ciddi katkı sunacağını söylediğin aktardı.

Kongrenin kapsayıcılığını de Mistura'nın da teyit ettiğini belirten Lavrov, "De Mistura, kongrede zaman zaman yaşanan hararetli tartışmaların bu etkinliğin kurgusal olmadığını, aksine Suriye toplumunun farklı temsilcilerinin görüşlerini demokratik bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi" diye konuştu.