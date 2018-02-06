Rusya: İdlib'de ölen Rus pilotun naaşı Türkiye'nin yardımıyla Rusya'ya ulaştırıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde cihatçıların düşürdüğü Su-25 tipi Rus uçağının ölen pilotu Roman Filipov'un naaşının, Türkiye'nin yardımı ile Rus askeri istihbaratı tarafından Rusya'ya ulaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "3 Şubat'ta Suriye'de hayatını kaybeden Rus pilot Roman Filipov'un naaşı, Rus askeri istihbaratı tarafından Türk tarafıyla yapılan işbirliğiyle Rusya'ya ulaştırıldı" dendi.

8 ŞUBAT'TA ASKERİ TÖRENLE DEFNEDİLECEK

Bakanlığın verdiği bilgiye göre Filipov'un naaşı, ailesinin ve akrabalarının isteği üzerine 8 Şubat'ta Voronej'de askeri törenle defnedilecek.

Filipov, 3 Şubat'ta İdlib üzerinde seyrederken yönetimindeki Su-25 savaş uçağı cihatçılar tarafından MANPAD füzesiyle (taşınabilir hava savunma füzesi) vurulmuştu. Uçaktan paraşütle atlayan Filipov, cihatçılar tarafından etrafının sarılması üzerine esir düşmemek için el bombasıyla kendini havaya uçurmuştu.

Bu, Rusya'nın Suriye'de operasyona başladığı 2015'ten tarihten bu yana cihatçılar tarafından vurulan ilk Rus uçağı olmuştu.

Saldırının sorumluluğunu aralarında Fetih el Şam'ın da (eski adı El Nusra Cephesi) olduğu Heyet Tahrir el Şam adlı örgüt üstlenmişti.