Rusya, ‘Suriye özel kuvvetlerinin düşen uçağın enkazını ele geçirdiği’ yönündeki iddiaları yalanladı

Sputnik'e konuşan bakanlık yetkilisi, "Rus askeri istihbarat ekipleri, Türk meslektaşlarıyla işbirliği içinde bu yönde aktif bir şekilde çalışıyor ve bu çalışmalarımızdan bir sonuç alınmadığı söylenemez. Gerçek durumla herhangi bir alakası olmayan taraftan yapılan anlamsız açıklamalar işimizi kolaylaştırmadığı gibi, çalışmaya zarar da veriyor" ifadelerini kullandı.

© AFP 2018/ Omar Haj Kadour Rusya: İdlib'de düşürülen uçağımızın enkazına ulaşmak için Türkiye'yle görüşüyoruz

Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma'nın savuma komitesi başkanı Vladimir Şamanov da, Rus savaş uçağının enkazının bulunduğu alana şu anda ulaşamadıklarını belirtip "Türklerle bu konuda görüşmeler yürütüyoruz fakat henüz sonuç yok" demişti.

Rus Su-25 uçağı, 3 Şubat'ta İdlib'de cihatçı bir grup tarafından düşürülmüştü. Uçağın pilotu Roman Filipov uçağın vurulması ardından kendini paraşütle fırlatarak yere inmişti.