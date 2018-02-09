Nebenzya: ABD hiçbir zaman Suriye'ye davet edilmedi

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya'nın Suriye'ye meşru hükümet tarafından terörle mücadele için davet edildiğini belirterek, Suriye'ye hiçbir zaman davet edilmeyen ABD'yi ''agresif'' olmakla suçladı.

Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi'nde gerçekleştirilen kapalı oturum öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki insani durumun kötü olduğu ancak bir ay öncesinden farklı olmadığını savunan Nebenzya, Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin başarıya ulaşmasının ardından Rusya'nın siyasi uzlaşıya yönelik çabalarının itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirtti.

NE ZAMAN ÇÖZÜM KONUSUNDA İLERLEME KAYDEDİLSE…

Siyasi çözüm konusunda ne zaman ilerleme kaydedilse ''birden bire kimyasal silah saldırısı ya da insani kriz dosyalarının gündeme getirildiğini'' vurgulayan Nebenzya, ''Rusya Suriye'ye teröristleri yenmelerine yardım etmek için meşru hükümet tarafından davet edildi ve 2015'ten beri de bunu yapıyor ama ABD hiçbir zaman Suriye'ye davet edilmedi. Kim agresif burada söyleyin?'' değerlendirmesinde bulundu.