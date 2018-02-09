Nebenzya: ABD hiçbir zaman Suriye'ye davet edilmedi

Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi'nde gerçekleştirilen kapalı oturum öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.
NE ZAMAN ÇÖZÜM KONUSUNDA İLERLEME KAYDEDİLSE…
Siyasi çözüm konusunda ne zaman ilerleme kaydedilse ''birden bire kimyasal silah saldırısı ya da insani kriz dosyalarının gündeme getirildiğini'' vurgulayan Nebenzya, ''Rusya Suriye'ye teröristleri yenmelerine yardım etmek için meşru hükümet tarafından davet edildi ve 2015'ten beri de bunu yapıyor ama ABD hiçbir zaman Suriye'ye davet edilmedi. Kim agresif burada söyleyin?'' değerlendirmesinde bulundu.
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