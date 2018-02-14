Zaharova'dan 'siyasi hayatının en büyük hatasını yapan Hollandalı' hakkında açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 12 yıl önce görüştüğü konusunda yalan söylediğini kabul ederek istifa eden Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra hakkında bir açıklama yaptı.

Facebook hesabından bir mesaj paylaşan Zaharova, Zijlstra'nın Putin'le görüştüğü yalanını söyleyerek siyasi yaşamının en büyük hatasını yaptığını vurguladı. Zaharova "Yoruma gerek var mı? İyisi mi, ben sizinkileri okuyayım" diye ekledi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 12 yıl önce görüştüğü konusunda yalan söylediğini kabul ederek istifasını vermişti.

''Ben yanlış seçim yaptım, bunu yapmamalıydım. Hollanda üzerinde hiçbir şüphe gölgesi olmayan bir bakanı hak ediyor'' diyen Zijlstra, dört ay önce Hollanda Dışişleri Bakanlığını üstlenmişti.